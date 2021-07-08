Как выгрузить документы из 1С в «Контур-Диадок»? Без покупки дополнительных модулей?

Бухгалтеры делятся идеями, как выгрузить документы из 1С в «Контур-Диадок». И как при этом обойтись без покупки платного модуля.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Нужна помощь зала, друзья. Бьюсь несколько дней уже своим непрограммистским умом, пытаюсь понять как из 1С в „Контур-Диадок“ документы исходящие выгрузить. Покупая это ПО, наивно считала, что это формат для выгрузки будет по-любому в 1С. Сейчас с ужасом на все эти платные модули смотрю и не понимаю, неужели как-то по-другому нельзя? Поделитесь наработками пожалуйста!».

В комментариях пишут, что нужен дополнительный модуль:

«Нужен дополнительный модуль к 1С. Это к поставщикам 1С надо обратиться».

На это пишут, что обращаться нужно не к поставщику 1С, а к «Контуру»:

«Поставщик 1С не продаёт модуль к Диадоку. Модуль продаёт сам Контур».

Кто-то советует позвонить в техподдержку, там подскажут:

«Позвоните в техподдержку. Они подскажут. Если документов не много, то можно без модуля обойтись. Но с ним, конечно, гораздо удобнее».

Автор на это пишет, что звонила, ничего не подсказали. Предложили платный модуль. У нее спросили, что ей вообще нужно сделать:

«А у вас задача какая? Вы хотите в итоге контрагентам по ЭДО документ отправить или есть еще иная цель?».

Автор пишет, что «да, только акты выставить». На это ей пишут:

«Просто если так, можно воспользоваться встроенным в 1С сервисом для ЭДО (лучше Такском — там документы в облаке хранятся, при необходимости можно будет обратиться). Роуминг с Диадоком настраивается достаточно спокойно (письмо нужно только написать своему оператору) — и вперед. В смысле, если у вашего контрагента вдруг Диадок: не обязательно и вам сидеть на нем же, есть варианты».

Автор пишет, что не хочет покупать второй сервис:

«Я уже на Диадоке по воле случая, не покупать же второй сервис».

Ей подсказывают, как можно бесплатно получить:

«Если вдруг у вас есть подписка ИТС, это не потребует дополнительной оплаты».

Вот еще совет:

«Подключите 1С ЭДО, настройте роуминг с Диадоком (это просто письмо подписать) и скан отправить. И будет вам счастье. Хоть выгружайте, хоть загружайте. При имеющейся подписке ИТС — бесплатно».

И еще вариант решения проблемы:

«Есть обработка для 1С позволяющая выгружать в формате XML, который потом без проблем загружается в Диадок. Да, это не так, как через модуль, но все же позволяет грузить доки в Диадок. Да и модуль продают со скидкой, если попросить и есть демонстрационная версия, можно попробовать как все работает и принять решение».