Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как выгрузить документы из 1С в «Контур-Диадок»? Без покупки дополнительных модулей?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ЭДО
Версия для печати

Бухгалтеры делятся идеями, как выгрузить документы из 1С в «Контур-Диадок». И как при этом обойтись без покупки платного модуля. 

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Нужна помощь зала, друзья. Бьюсь несколько дней уже своим непрограммистским умом, пытаюсь понять как из 1С в „Контур-Диадок“ документы исходящие выгрузить. Покупая это ПО, наивно считала, что это формат для выгрузки будет по-любому в 1С. Сейчас с ужасом на все эти платные модули смотрю и не понимаю, неужели как-то по-другому нельзя? Поделитесь наработками пожалуйста!».

В комментариях пишут, что нужен дополнительный модуль:

«Нужен дополнительный модуль к 1С. Это к поставщикам 1С надо обратиться».

На это пишут, что обращаться нужно не к поставщику 1С, а к «Контуру»:

«Поставщик 1С не продаёт модуль к Диадоку. Модуль продаёт сам Контур».

Кто-то советует позвонить в техподдержку, там подскажут:

«Позвоните в техподдержку. Они подскажут. Если документов не много, то можно без модуля обойтись. Но с ним, конечно, гораздо удобнее».

Автор на это пишет, что звонила, ничего не подсказали. Предложили платный модуль. У нее спросили, что ей вообще нужно сделать:

«А у вас задача какая? Вы хотите в итоге контрагентам по ЭДО документ отправить или есть еще иная цель?».

Автор пишет, что «да, только акты выставить». На это ей пишут:

«Просто если так, можно воспользоваться встроенным в 1С сервисом для ЭДО (лучше Такском — там документы в облаке хранятся, при необходимости можно будет обратиться). Роуминг с Диадоком настраивается достаточно спокойно (письмо нужно только написать своему оператору) — и вперед. В смысле, если у вашего контрагента вдруг Диадок: не обязательно и вам сидеть на нем же, есть варианты».

Автор пишет, что не хочет покупать второй сервис:

«Я уже на Диадоке по воле случая, не покупать же второй сервис».

Ей подсказывают, как можно бесплатно получить:

«Если вдруг у вас есть подписка ИТС, это не потребует дополнительной оплаты».

Вот еще совет:

«Подключите 1С ЭДО, настройте роуминг с Диадоком (это просто письмо подписать) и скан отправить. И будет вам счастье. Хоть выгружайте, хоть загружайте. При имеющейся подписке ИТС — бесплатно».

И еще вариант решения проблемы:

«Есть обработка для 1С позволяющая выгружать в формате XML, который потом без проблем загружается в Диадок. Да, это не так, как через модуль, но все же позволяет грузить доки в Диадок. Да и модуль продают со скидкой, если попросить и есть демонстрационная версия, можно попробовать как все работает и принять решение».

А Центр обучения «Клерка» советует посмотреть запись вебинара «Лайфхаки 1С: о чем вы можете не догадываться». Со скидкой 73%.

Подборка полезных мероприятий

Разместить