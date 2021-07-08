Сотруднику прилетает зарплата на карту «Мир», которую он не открывал. Что бы это могло быть?

Бухгалтерия переводит сотруднику на банковский счет зарплату. Почему-то деньги прилетают на карту «Мир», которую сотрудник вообще не открывал никогда. Что это? Глюк системы? Или у банка некий план по картам «Мир»?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Возникла такая интересная история. Переводим зарплату сотруднику на карту, как обычно. Деньги попадают на карту „Мир“, которую сотрудник в жизни даже не открывал. Ок, ошибка какая-то... Следующий раз нормально проходит.

Потом снова падают на карту „Мир“, платежки все время идентичные. У получателя — „Альфа“.

Еще переводим учредителю на карту дивиденды в ВТБ. Деньги падают на какой-то текущий счет с реквизитами, отличными от тех, что у нас в платежке стоят. Банк в непонятках, почему так. А почему так?».

В комментариях автор еще и про свой случай рассказала:

«У меня лично была ситуация, когда мне переводили пособие, банк автоматом открыл мне карту „Мир“, но тут же перевел средства на нормальную карту. А тут переводили зарплату на обычную карту, и ее банк зачислил как пособие на карту „Мир“... Очень странно».

Автора спросили, что значит «переводим на карту»:

«„Переводим на карту“ — каким образом переводите?».

Автор на это отвечает, что по номеру расчетного счета:

«По номеру расчетного счета, конечно же. Хотя есть еще такие сотрудники, у которых в реквизитах фигурирует номер карты и соответствующий счет в банке. Не суть, данные нашего платежного поручения не совпадают с данными счета, на который зачислены средства».

Кто-то о своем случае пишет, но он в 2019 году был:

«У меня такое было (у меня карта в „Альфе“), зачислили зарплату на „Мир“ один раз (правда, это было аж в 19 году, если я ничего не путаю), я звонила в банк, разбиралась. Был такой глюк, что все зарплатные платежи улетали на „Мир“. Больше такое не повторялось. Возможно, глюк возобновился».

И еще один случай:

«У нас тоже банк ЗП зачислил на „Мир“. Тоже „Альфа“. А реквизиты были другие, точно».

А вот возможная причина:

«По „Альфа банку“ это связано с неправильно указанным кодом выплат поле 110. Если стоит 1 то „Альфа банк“ открывает виртуальную карту „Мир“. Скорее всего, и ВТБ так делает».

Вот комментарий не по теме, но суть — что возможен человеческий фактор:

«Лет несколько назад помогал я разбираться одному ИП, у которого ПФР нашел кучу недоимки и насчитал кучу пени... При этом, мне он принес правильные (!) с точки зрения КБК квитанции об оплате взносов...

Дальнейший анализ показал, что девочка в банке, вводя его квитанции, не обращала внимания на поле КБК, и выбирала „первое попавшееся“... Закончилось все хорошо — мы придавили ПФР, показали им все квитанции, они у себя все поправили, пересчитали пени, вернули лишние деньги...

Вывод — если платишь, то через 5-7-10 дней нужно проверить, „как оно легло“, и если где-то легло не так, как ты планировал, то нужно бежать разбираться и уточняться...».