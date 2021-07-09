ФНС рассказала, что изменится в налогообложении имущества

ФНС рассказала о запланированных и уже осуществленных изменениях в налогообложении имущества, в период с 2021 по 2023 годы.

Об основных из них рассказал начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.

В 2021 году были внесены поправки в правила исчисления транспортного налога в случае гибели или утилизации автомобилей. Теперь налог не уплачивается с месяца их гибели или уничтожения. Раньше — с даты снятия с регистрационного учета.

На «Клерке» уже писали, что для отмены транспортного налога по утилизированной машине надо написать заявление и приложить акт утилизации.

Поизменения в 2021 году коснулись военных — теперь органы, в которых предусмотрена военная служба,налоговикам сведения об используемых земельных участках, изъятых или ограниченных в обороте.

Начиная с налогового периода 2022 года будет отменена обязанность по сдаче деклараций по налогу на недвижимое имущество организаций, если налоговая база по нему определяется от кадастровой стоимости.

В связи с этиму организациям придется податьв отношении такого имущества. А властям — установитьналога и авансовых платежей (1 марта и не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом соответственно).