ФНС рассказала, что изменится в налогообложении имущества

ФНС рассказала о запланированных и уже осуществленных изменениях в налогообложении имущества, в период с 2021 по 2023 годы.
Об основных из них рассказал начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.
В 2021 году были внесены поправки в правила исчисления транспортного налога в случае гибели или утилизации автомобилей. Теперь налог не уплачивается с месяца их гибели или уничтожения. Раньше — с даты снятия с регистрационного учета.
На «Клерке» уже писали, что для отмены транспортного налога по утилизированной машине надо написать заявление и приложить акт утилизации.По земельному налогу изменения в 2021 году коснулись военных — теперь органы, в которых предусмотрена военная служба, обязаны представлять налоговикам сведения об используемых земельных участках, изъятых или ограниченных в обороте.
Начиная с налогового периода 2022 года будет отменена обязанность по сдаче деклараций по налогу на недвижимое имущество организаций, если налоговая база по нему определяется от кадастровой стоимости.В связи с этим в 2022 году организациям придется подать заявление на льготы в отношении такого имущества. А властям — установить конкретный срок уплаты налога и авансовых платежей (1 марта и не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом соответственно).