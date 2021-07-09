Увольнение замещающего декретницу сотрудника. Как быть?

В любой организации, не считая ну уж совсем маленьких, есть декретницы. На время больничного по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребнком берет заменяющего сотрудника. Как правильно его уволить, если на работу вышла какая-то из декретниц?

Вот таким вопросом задались в «Красном уголке бухгалтера»:

«Доброго времени суток! Очень нужен совет. Такая ситуация: работник замещает декретницу, декретниц в организации несколько.

На место этой декретницы выходит другая декретница. Правомерно ли в таком случае увольнять замещающего сотрудника?

И зависит ли это от того, указано ли в трудовом договоре кого конкретно замещает сотрудник? Заранее благодарю!»

Кто-то отметил, что увольнять в этом случае незаконно:

«Нет. Сотрудника можно уволить только если выйдет именно эта декретница на чью должность принимали. Сотрудник обратится в суд и его восстановят»

А кто-то посоветовал обратиться к юристам. Не дело бухгалтеру такие вопросы решать:

«Вам бы к юристу обратиться. Вообще не понимаю, почему трудовые вопросы на бухгалтерию спихивают».

Но были и те, кто отметил, что надо читать трудовой договор. Только тогда можно ответить на вопрос:

«Добрый вечер! Все зависит от того, что прописано в трудовом договоре. Вот выдержка из ст. 79 ТК: "трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу"».

А кто-то пишет, что слишком мало данных дано в вопросе автора, непонятна суть вопроса:

«Из вашего сообщения невозможно понять суть вопроса».

А правильно отмечено. По вопросу непонятно, какая из сотрудниц выходит. То есть, на должности замещающего несколько декретниц? Или просто работницу с другой должности по выходу из отпуска по уходу за ребенком переводят на данное место.

А еще непонятно, что написано в трудовом договоре. Так как в нем может быть прописано имя только основной сотрудницы, или же основной и замещающей ее, но которая также ушла в декрет.