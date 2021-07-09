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При исчислении НДФЛ компания ориентируется только на свои выплаченные суммы

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Рубрика НДФЛ
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Организация не должна запрашивать у работника документы о сумме полученного дохода для определения ставки НДФЛ. Даже если известно, что он работает где-то еще или получает иной доход от других компаний.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 11.06.2021 № 03-04-05/46440.

Как отмечают в ведомстве, организация для исчисления ставки НДФЛ ориентируется только на те суммы, которые получил сотрудник именно от этой компании.

«Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога».

Если в конце года совокупный доход превысит 5 млн рублей, то налоговики пришлют человеку уведомление о необходимости уплатить НДФЛ по повышенной ставке.

С 2021 года доходы физлиц свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15%. Что делать налоговому агенту в этом случае? Читайте здесь.

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