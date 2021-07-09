Верховный суд поддержал налоговиков в деле о схеме неуплаты налогов с казначейского счета

Верховный суд встал на сторону налоговиков в споре с «Волгомостом», строящим автодорогу «Урал». По версии ФНС, подрядчик, чтобы не платить налоги, использовал новаторскую схему с казначейским счетом для госконтракта.

ФНС обвиняла компанию, которая уже пять лет находится в процедуре наблюдения в рамках банкротства, в том, что, получая деньги от госконтрактов, она не платила налоги и страховые взносы, но перечисляла деньги субподрядчикам, от которых они уходили бенефициарам «Волгомоста». Новаторским приемом используемой схемы уклонения от налогов, по версии ФНС, было использование лицевого счета в Казначействе, открытого по госконтракту. С такого счета нельзя списать деньги в бесспорном порядке.

В 2020 году Арбитражный суд Саратовской области отклонил жалобу местных налоговиков на схемы «Волгомоста», а апелляционная инстанция поддержала это решение. ФНС обратилась в Верховный суд, который 7 июня определил передать кассационную жалобу в коллегию по экономическим спорам.

8 июля дело было рассмотрено и вынесен вердикт в пользу налоговиков.

ФНС обвиняла бывшего гендиректора предприятия и временного управляющего в том, что они нарушили законную очередность уплаты текущих платежей в бюджет. Несмотря на то что «Волгомост» получил несколько миллиардов финансирования по госконтракту (его общая цена составляла 6,2 млрд руб.), подрядчик долгое время не платил налоги, нарастив задолженность перед бюджетом и Пенсионным фондом до 1,8 млрд руб.

Как утверждает ФНС, в основе нелегальной схемы лежало искусственное разделение бизнеса на две части: сам «Волгомост» использовался как «центр убытков», генерирующий безнадежные долги по налогам и страховым взносам, тогда как прибыли переводились на субподрядчика. А оттуда доход и денежные потоки, вместо того чтобы направляться на уплату обязательных платежей, выводились в адрес бенефициаров «Волгомоста» через технические займы и обналичивание. Чистый убыток АО «Волгомост» в 2020 году достиг 1,58 млрд руб. после убытка на 112 млн руб. годом ранее, следует из его отчетности.

В кассационной жалобе ФНС заявляла, что должник имел «единую противоправную цель» — получить преимущества от ведения бизнеса без уплаты налогов «с использованием института казначейского сопровождения».

По материалам «РБК».