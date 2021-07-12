Самозанятые таксисты должны быть индивидуальными предпринимателями

Перевозка грузов и пассажиров ‒ одни из самых популярных видов деятельности, которые осуществляют самозанятые.

Так, например в Тверской области за все время действия НПД самозанятые, оказывающие автотранспортные услуги, пробили свыше 304-х тысяч чеков. Это наибольшее количество, по сравнению со сформированными чеками в других отраслях, отметили в региональном УФНС.

Напомним, к желающим оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также грузов автомобильным транспортном, предъявляются дополнительные условия — обязательная регистрация в качестве ИП.

Этого требует федеральное законодательство, регулирующее осуществление этих видов деятельности. Для ведения бизнеса необходимо разрешение, выдаваемое уполномоченным органом исполнительной власти. Получить данное разрешение может только лицо, имеющее статус ИП.

Положение о необходимости регистрации самозанятого в качестве ИП при осуществлении определенных видов деятельности установлено в ч. 6 ст. 2 Федерального закона № 422-ФЗ.