💻 А вы отдаете свою электронную подпись бухгалтеру или компании на аутсорсинге?

Не все компании и ИП отдают свою ЭП бухгалтерам на аутсорсинге. А вы как поступаете?

Такой вопрос был задан в « Красном уголке бухгалтера »:

«Вопрос. Работаете ли вы с теми, кто не отдаёт вам электронную подпись на отчетность? С одной стороны я понимаю фобию владельца, с другой стороны не понимаю - работать то как? Подпись по доверенности, по-моему, геморрой. <…> Мои, с кем давно работаю, не смогут такое никогда и никак».

Большинство ответили, что не работают с клиентами, если им не отдают ЭП для подписания:

«Никогда не работала по доверенности. У меня ЭЦП всех клиентов. Если тебе клиент не доверяет, то с ним и работать будет некомфортно».

«У меня подписи всех моих - доверяют».

« Не работаем, так как если не отдают, то, следовательно, не доверяют, а если не доверяют, значит, нечего и сотрудничать».

Кто-то отметил, что можно работать черезЕсли уж клиент такой опасливый:

«Удаленный доступ в терминальном режиме на комп клиента, как вариант».

А один комментатор сказал, что составляет отчеты через электронную отчетность по логину/паролю. А подписывают и отправляют они сами:

«У меня есть клиенты, которые держат ЭЦП у себя. Оба к Сбису подключены, для меня есть логины-пароли, посмотреть, что и как, написать, подготовить отчётность могу в любой момент. Когда надо отправить с ЭЦП, пишу им, чтобы подписали и отправили».

Другие отметили, что работают

«С подавляющим большинством работаем по доверенности. Со своей ЭЦП - клиенты из Мск, клиенты с ЛесЕГАИС и т.п., где по другому никак. Но со своей ЭЦП, которая у клиента – нет, конечно, это ж гемор адский».

Но были и те, кто отметил, что работает с такими. Отправляет, наверное, по электронке, файлы для отправки и ПДФ-файлы:

«Я работаю с такими, отправляют сами. Отсылаю им файлы для отправки + ПДФ».

А кто-то отметил, чтоработать на аутсорсинге с компаниями, которые не хотят отдавать свои электронные подписи:

«А в чем сложность? Загружаем мы, клиент сам подписывает. Чтобы загрузить, подпись не нужна».