Вызывают в ОБЭП на опрос по поставщикам? Это не обязательно претензии налоговиков

Если прилетает вызов из ОЭБиПК на опрос, не нужно сразу пугаться и срочно сжигать все бумаги. Для начала нужно позвонить адвокату, проконсультироваться с ним. А затем оценивать налоговые риски. Если нет ущерба на сумму 15 млн или выше (с этой отметки начинается уголовная ответственность) — можно слегка выдохнуть.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«Вас вызвали в ОЭБиПК на опрос, предварительно сообщив, по каким вашим поставщикам будут задавать вопросы или уже вручили запрос о предоставлении документов, где эти поставщики фигурируют.

Что надо сделать после звонка адвокату? Оценить налоговые риски по этим поставщикам, и вообще в периода, начав с предполагаемого ущерба по ст. 199 УК, который стартует с 15 000 000 рублей. Нет такого ущерба?

Значит, можно немного выдохнуть и совершенно смело спросить оперуполномоченного: «А что мы тут собственно делаем? Вы же занимаетесь преступлениями или мы дверью ошиблись?». [ситуация сегодняшнего дня].

Уже 4-ый такой вызов за прошедший месяц. На что они рассчитывают? Хотя понятно на что...».

В комментариях усомнились, что из ОЭБиПК может быть только по налогам вопрос:

«А мошенничество? А хищение/растрата? А незаконная банковская деятельность? ОЭБ же не только статьей 199 занимается».

Автор поста на это пишет:

«Если пришел запрос по поставщикам в 90% случаев это налоговые претензии. Адвокат разберётся!».

Кроме того, в комментариях упоминали о подобных запросах без номера КУСП (книга учета сообщений о преступлениях), а также о проведении в регионах осмотра и обследования по постановлениям без номера КУСП.

В редакции «Клерка» сначала подумали, что это налоговики активизировались и дергают компании через ОЭБиПК. Адвокат Вячеслав Василевский прокомментировал это утверждение:

«Они сами вызывают. Конечно они используют информацию, полученную, в том числе из налоговых органов. Официально или негласно. Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве и их окружные подразделения, ведут агентурную работу среди сотрудников УФНС Москвы и территориальных налоговых органов, а точнее имеют среди сотрудников этого ведомства своих агентов, которые негласно предоставляют информацию о налогоплательщиках, а иногда и о своих коллегах. Такое тоже бывает».

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