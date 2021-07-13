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До 15 июля надо успеть уплатить НДФЛ с доходов за 2020 год

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Рубрика НДФЛ
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15 июля — последний день уплаты НДФЛ за 2020 год.

Речь идет о тех гражданах, которые должны были представить декларацию 3-НДФЛ за 2020 год до 30 апреля 2021 года с исчисленной в ней суммой налога к уплате.

Напомним, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:

  • при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее 3 (5) лет, от реализации имущественных прав;
  • при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физлиц, не являющихся близкими родственниками;
  • при получении вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров ГПХ, включая доходы по договорам аренды;
  • при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15 000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
  • при получении дохода от источников, находящихся за пределами РФ.
Оплатить налог можно с помощью онлайн-сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя» могут сформировать платежный документ в сервисе и уплатить налог онлайн.

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будут начисляться пени, исходя из 1/300 ключевой ставки, предупреждает ФНС.

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