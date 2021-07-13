Большинство предпринимателей не верят в правосудие и безопасность ведения бизнеса. У прокуратуры противоположное мнение

80% предпринимателей не считают ведение бизнеса в стране безопасным. И 75% не верят в независимость и объективность российского правосудия. При этом, у большинства сотрудников прокуратуры мнение диаметрально противоположное. Это следует из доклада Титова Путину.

Опрос, который провела служба специальной связи и информации ФСО, и на который ссылается в докладе бизнес-омбудсмен, охватил 830 респондентов в 34 субъектах РФ.

Предпринимателей опросили 215 чел., экспертов — 650 чел. Среди экспертов юристов и ученых — 250 чел. и 365 чел — сотрудники прокуратуры.

В итоге, вот какие результаты дал этот опрос:

почти 80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным и полагают, что законодательство не предоставляет им достаточных гарантий от необоснованного уголовного преследования:

Надо отметить, что прокуроры, специалисты и предприниматели очень существенно разошлись в своих оценках:

78,3% сотрудников прокуратуры считают, что закон дает честным предпринимателям достаточно гарантий (не согласны с этим 18,4%);

считают, что закон дает честным предпринимателям (не согласны с этим 18,4%); среди специалистов положительные оценки высказывают лишь 37,6% (отрицательные — 60,8%);

высказывают лишь (отрицательные — 60,8%); среди предпринимателей — всего 15,4% (отрицательные — 78,6%).

При этом, независимость и объективность правосудия заявило более 80 % опрошенных сотрудников прокуратуры.

А 70 % (2020 год — 77 %) опрошенных специалистов и три четверти предпринимателей (2020 год — 79,9 %) не считают российское правосудие независимым и объективным.

Релиз по докладу Титова Путину можно найти во вложении.