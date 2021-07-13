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⚖️ Вправе ли ФНС начислить пени на неуплаченные из-за блокировки счета налоги? Суд отменил решение налоговиков

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Компании заблокировали деньги на счете, из-за чего она не заплатила текущие налоги и сборы. Налоговики доначислили пени, ссылаясь на то, что возможность уплатить налоги у организации была. Суды трех инстанций решили, что решение МИФНС незаконно.

Дело №А56-135211/2019.

Фабула дела

В конце 2016 года МИФНС № 16 по Санкт-Петербургу по результатам выездной проверки уплаты ООО «РИА «Панда» налогов в 2013-2014 годах доначислила компании 1,2 млрд рублей налогов, 366 млн пеней и штраф в 433 млн рублей. В июле 2017 года налоговики направили в банки поручение о списании денег налогоплательщика и приостановке операций по счетам.

В сентябре 2017 года Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга наложил арест на деньги налогоплательщика на счетах в банках в пределах ущерба (больше 2 млрд рублей). Также арест был наложен на имущество налогоплательщика.

Санкт-Петербургский горсуд в ноябре 2017 года разрешил списание денежных средств налогоплательщика по требованиям первой — третьей очередей списания. Эту позицию 22 ноября 2017 года занял и Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга.

ООО «РИА «Панда» оспорила доначисление пеней на недоимку по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступил после 1 сентября 2017 года, поскольку счета компании с этой даты были заблокированы.

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Начисление МИНФС пеней в размере 1,9 млн рублей незаконно.

«В период, за который Обществу была начислена спорная сумма пеней, существовали предусмотренные п. 3 ст. 75 НК обстоятельства, препятствовавшие надлежащему исполнению налогоплательщиком обязанности по уплате обязательных платежей в добровольном порядке, исключавшие начисление пеней», — указывается позиция судов в материалах дела.

А именно, наложенный на все банковские счета налогоплательщика арест препятствовал погашению недоимки по обязательным платежам в добровольном порядке. Было разрешено списание денежных средств по требованиям первой — третьей очередей, в то время, как добровольная уплата ООО «РИА «Панда» обязательных платежей (налогов, страховых взносов) относится к пятой очереди платежей в соответствии с п. 2 ст. 855 ГК РФ.

Позиция налогового органа

  • отсутствует причинно-следственная связь между наложенным по решению райсуда арестом на деньги на счете налогоплательщика и невозможностью уплаты компанией недоимки по налогам (налогоплательщик эту связь не обосновал);
  • в период действия ареста налогоплательщик осуществлял деятельность, у него было имущество для погашения задолженности по налогам;
  • налогоплательщик не предпринимал попыток для погашения задолженности по налогам перед бюджетом;
  • суды не приняли во внимание, что налогоплательщик в ноябре 2017 года перечислил контрагентам 223 млн рублей;
  • суды неверно оценили ответы банков на запросы о наличии/отсутствии не исполненных платежных поручений, направленных налогоплательщиком для погашения недоимки по налогам, не оценили правомерности начисления компании пеней за период с 13.11.2017 по 22.11.2017, когда платежеспособность налогоплательщика была полностью восстановлена.

Позиция суда кассационной инстанции

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал нижестоящие суды. Он указал, что до 13 ноября 2017 года какие-либо расходные операции по счетам налогоплательщика, кроме выплаты зарплаты и списания денег на основании решения МИФНС, не проводились.

При этом суд кассационной инстанции отклонил довод МИФНС о том, что с 13.11.2017 по 22.11.2017 платежеспособность налогоплательщика была восстановлена, однако в данный период он добровольно не перечислял средства в счет погашения недоимки по налогам. Было установлено, что 20 ноября 2017 года налогоплательщик уплатил взносы, налог на имущество, НДФЛ за октябрь 2017 года. с 22 ноября 2017 году в связи с повторным наложением Василеостровским райсудом Санкт-Петербурга ареста на счета налогоплательщик уже не мог добровольно уплачивать налоги и страховые взносы.

Довод МИНФС о ведении налогоплательщиком деятельности и получении им прибыли правомерно отклонен судами как не свидетельствующий об отсутствии основания для применения в рассматриваемом случае положений абз. 2 п. 3 ст. 75 НК РФ, подчеркнул кассационный суд.

«Таким образом, суды констатировали, что невозможность погашения Обществом задолженности находилась в причинно-следственной связи с наложением запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества, ареста на счета и имущество, приостановлением операций по счетам налогоплательщика в банках», — подытожил АС Северо-Западного округа.

Мнение эксперта

Екатерина Кузьмина, юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру»:

«Ранее, до 2010 года, вопрос о начислении пени на сумму недоимки, в случае приостановления операций по счету, являлся спорным. После же были внесены поправки в НК, регламентирующие данные обстоятельства.

Так, было установлено, что при принятии судом обеспечительных мер в виде приостановления операций по счету начисление пени на недоимку не производится.

Однако анализ судебной практики корреспондирует о необходимости подтвердить наличие причинно-следственной связи между блокировкой счета, невыплатой недоимки и отсутствием возможности у налогоплательщика добровольно уплатить налоги».

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