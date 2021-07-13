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👍 Самозанятым хотят разрешить регистрироваться прямо на маркетплейсах

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Рубрика Самозанятые
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Обсуждается вопрос о разрешении регистрации самозанятого прямо на торговых площадках через учетную запись Госуслуг.

С таким предложением профильная Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Минпромторг. Таким образом планируется упростить процедуру регистрации и ускорить процесс выхода на рынок.

В сообщении указано, что регистрацию на маркетплейсах или на других агрегаторах можно проводить через Госуслуги, без применения приложения «Мой налог».

«Мы хотим, чтобы сервис для людей был доступен в том месте, где он востребован. Это делается для новых поставщиков»,— пояснил президент АКИТ Артем Соколов.

Цитата по «Коммерсантъ».

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