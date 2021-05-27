Статус самозанятого гражданина: все плюсы и минусы

На 20 марта 2021 года в России зарегистрировано более 2-х млн самозанятых. «Из тени» начали выходить сантехники, автомеханики, электрики, мастера маникюра, косметологи и люди других профессий. Для чего микробизнесмены оформляют новый статус, от каких проблем он избавляет, а какие создаёт, разбираемся в материале.

Зачем это людям?

Примеров так называемой «охоты» ФНС в соцсетях на кондитеров, мастеров маникюра, сантехников и других незарегистрированных предпринимателей — масса. Если повезет, то выявленный «нелегал» получает только предупреждение и требование оформиться по букве закона, в худшем — ФНС самостоятельно проведет расчет налогооблагаемой базы и налогов и выставит их к уплате, добавив еще и штрафы за незаконное предпринимательство.

Раньше многие не решались зарегистрировать свой бизнес официально, потому что, как индивидуальным предпринимателям (ИП), им, при нестабильном и скромном доходе, пришлось бы платить фиксированные взносы.

С введением специального налогового режима для самозанятых у фрилансеров появилась возможность работать без страха перед неожиданными проверками и серьезно сэкономить. Применение налога на профессиональный доход (НПД) не предполагает покупку онлайн-кассы, и здесь низкие налоговые ставки. Воспользоваться НПД могут как обычные граждане, так и ИП.

Кто может стать самозанятым-гражданином, а кто самозанятым-ИП

Для начала об обычных физлицах. Они могут стать самозанятыми, если:

Ведут деятельность на территории РФ. Кроме граждан России применять НПД могут также граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии;

Их доход не превышает 2,4 млн в год. Доход считается кассовым методом, т.е. по фактически поступившей оплате. Например, если в 2021 году вы заработаете 2 350 000 и выполните в декабре услуги еще на 100 000 рублей и даже выдадите заказчику акт, но получите оплату уже в 2022 году, то уложитесь в лимит;

Не занимаются такими видами деятельности как: перепродажа товаров, продажа имущественных прав, добыча и (или) реализация полезных ископаемых, посредническая деятельность (действие в интересах другого лица, например, на основе агентского договора, за исключением услуг по курьерской доставке или приему/передаче платежей в интересах третьих лиц, если курьер использует кассу продавца или тот сам пробил чек), сдача в аренду нежилой недвижимости;

У них нет работников.

Уточним, что самозанятый не имеет права продавать товары, ранее приобретенные для перепродажи, а вот те, что он изготовил сам (например, мебель, одежду, бижутерию и т.п.) продавать может. Главное, чтобы такие товары не подпадали под обязательную маркировку или акцизы. Но и здесь есть выход — можно продавать не готовые вещи, а выполненные на заказ.

К примеру, сшить платье и выставить его для продажи на сайте самозанятому запрещено, потому что тогда придется наносить на товары маркировку. Если же заказчики делают индивидуальные заказы на пошив, то самозанятый может заниматься этой деятельностью и ничего не нарушает.

Если вы не можете точно определить подходит ли ваша деятельность под самозанятость, можете запросить разъяснения в своей налоговой инспекции и руководствоваться ими.

Как физлицу стать самозанятым

Тут все просто — достаточно зарегистрироваться через мобильное приложение, банк-партнер или через личный кабинет «Мой налог» на сайте ФНС.

Проверить свой статус можно через специальный сервис.

Как ИП перейти в самозанятые

Что касается ИП, то к ним применяются те же самые ограничения, что и для обычных физлиц. Дополнительно — ИП не может применять никаких других режимов (патент, упрощенная или общая система), кроме самозанятости.

Если вы только регистрируетесь в качестве индивидуального предпринимателя, то сразу не сможете выбрать налоговый режим для самозанятых:

Шаг 1. Сначала вы ждете, когда вас зарегистрируют в качестве ИП и в течение 30 дней с даты в свидетельстве о регистрации уже можете перейти на НПД.

Шаг 2. Скачайте приложение «Мой налог» и пройдите в нем регистрацию (это можно сделать также с помощью банков-партнеров, все крупные банки предлагают такую услугу). Вот и все — вы ИП-самозанятый.

Если вы действующий предприниматель, то необходимо отказаться сначала от других режимов налогообложения (кроме ОСНО, если применяете общую систему, никаких заявлений писать не нужно).

Если при регистрации вы подавали заявление о переходе упрощенную систему (УСН), то нужно писать заявление на ее отмену по форме 26.2-8. Переходили на ЕСХН − заполняйте и отправляйте в ФНС бланк 26.1-7. Если применяете патент, придется подождать, пока его действие закончится или досрочно отказаться от патента, отправив в ФНС форму 26.5-4.

НПД подойдет предпринимателям-одиночкам, если у вас есть работники, то использовать режим самозанятости не получится.

В чем плюсы самозанятости для граждан и ИП:

Простая регистрация ;

Официальный доход , который можно подтвердить справкой (ее легко получить за несколько секунд в электронном виде через приложение). Пригодится для кредита в банке или получения пособий. К примеру, для получения пособий на детей от 3 до 7 лет нужно подтвердить свой доход;

пособий на детей от 3 до 7 лет Отсутствие претензий о нелегальности бизнеса со стороны ФНС и других контролирующих органов.

Низкая налоговая ставка — 6% при работе с юрлицами и ИП, 4% при работе с физлицами. Это гораздо ниже, чем 13% НДФЛ, которые пришлось бы заплатить с тех же доходов обычному физлицу. Налоговая база — фактический доход. Если его нет, то налог не уплачивается;

Льготы — самозанятому предоставляется бонус в сумме 10000 рублей, за его счет можно уменьшать налог к уплате на 1% от налогооблагаемой базы, пока бонус не будет исчерпан.

К примеру, сумма налоговой базы составила — 200000 рублей, НПД по ставке 6% — 12000 рублей. 1% = 2000 (200000*1%) рублей, значит к уплате будет — 10000 (12000-2000), а сумма оставшегося бонуса — 8000 (10000-2000).

Не нужна онлайн-касса. До 1 июля для ряда ИП сохраняется освобождение от применения ККТ. Но июль уже не за горами. Скоро эта преференция закончится и нужно будет приобрести онлайн-кассу и пробивать по ней чеки. Самозанятым она не нужна, чеки формируются в приложении в смартфоне.

Не придется платить фиксированные взносы. Самозанятые правда могут уплачивать добровольные взносы в ПФР , чтобы засчитывать время работы в качестве самозанятого в страховой стаж. ИП также может (в отличие от самозанятых-физлиц) уплачивать добровольные взносы в ФСС и получать выплаты по больничным и иные социальные пособия.

добровольные взносы в ПФР добровольные взносы в ФСС Не нужно сдавать налоговую отчетность , вести книгу учета доходов и другие бухгалтерские и налоговые документы и регистры.

Есть ли минусы у самозанятости?

Первый минус — в ограничении суммы дохода (2,4 млн в год, это примерно 200 тысяч в месяц). На сайте РОИ появилась информация об инициативе, призывающей сохранять статус самозанятым даже при превышении суммы дохода, при условии повышения ставки налога. Возможно она найдет отклик у плательщиков НПД и будет рассмотрена уже на федеральном уровне.

Запрет на найм сотрудников тоже ограничивает возможности самозанятого. К примеру, ИП применяет НПД и продает изготовленные им лично кондитерские изделия. Заказов становится все больше и предпринимателю нужен помощник, но нанять его он не сможет, ведь тогда он утратит право на НПД.

Можно попробовать выйти из ситуации — заключить договор подряда с таким же самозанятым. Но тогда есть риск, что подобные отношения переквалифицируют в трудовые и заставят ИП заплатить НДФЛ и взносы за сотрудника, а также пересчитают налоги от дохода уже по ставке 13%, а то и НДС еще насчитают.

Когда самозанятому обязательно понадобится статус ИП

В ряде случаев недостаточно быть просто самозанятым плательщиком НПД. Необходимо иметь еще и статус ИП. Связано это прежде всего с видом деятельности.

Есть виды деятельности, требующие специальных разрешений, которые априори выдаются только предпринимателям.

Согласно статье 2 закона № 422-ФЗ, физлица при применении НПД вправе вести деятельность без госрегистрации в качестве ИП, при условии, что такой регистрации не требуется по законодательству, регулирующему соответствующий вид деятельности.

Например, это относится к такси. Дело в том, что разрешение на деятельность по перевозке пассажиров обычным физлицам не выдается. Поэтому самозанятому таксисту надо быть ИП на НПД.

Причем не имеет значения, в каком порядке оформлять эти два статуса. Можно сначала зарегистрироваться в качестве ИП, а затем перейти на НПД. Или же сначала зарегистрироваться самозанятым, а после этого подать документы на регистрацию ИП.

Есть и другие виды лицензируемые виды деятельности, вести которые самозанятые могут только будучи ИП (полный перечень лицензируемых видов деятельности можно посмотреть в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Примеры: монтаж пожарной сигнализации, медицинские услуги (например, лечебный массаж). А вот получать лицензию на обучение, если этими услугами занят лично ИП, не нужно. К примеру, можно вести обучение детей рисованию или проводить коучинг для взрослых.

Если самозанятый хочет принимать от клиентов оплату по картам, то ему необходимо иметь терминал эквайринга и расчетный счет. Открыть счет и заключить с банком договор эквайринга может только ИП. При этом самозанятый (и физлицо и ИП) может принимать оплату банковским переводом. Например, клиент может оплатить услуг через приложение банка по реквизитам или привычным способом — с карты на карту. Главное — все поступления отражать в приложении «Мой налог».

В ряде случаев самозанятый-физлицо может получить отказ в предоставлении услуг. К примеру, захочет арендовать кабинет в офисном здании у организации, которая работает только с юрлицами и ИП по безналичному расчету. Если ООО заключит с самозанятым-физлицом договор аренды и будет получать от него оплату (не важно банковским переводом, наличными или как-то еще), то компании придется приобрести онлайн-кассу. Делать это ради одного клиента она вряд ли станет.

Если у самозанятого-физлица уровень доходабалансирует на грани лимита в 2,4 млн, то стоит подстраховаться и получить статус ИП. Так, при превышении суммы, вы оперативно поменяете систему налогообложения, например, на УСН 6% от дохода. В противном случае, при потере статуса самозанятого, задержке с регистрацией в качестве ИП, продолжая работать, вы рискуете получить обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и штрафы:

10 тысяч рублей — если затянули с подачей заявления на регистрацию (ст. 116 п. 1 НК РФ);

от 500 до 2 тысяч рублей — административный штраф за деятельность без регистрации в качестве ИП (ст. 14.1 п. 1 КоАП).

Когда самозанятому потребуется онлайн-касса

При потере статуса самозанятому-физлицу нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП, а действующему предпринимателю сменить налоговый режим. В любом случае и тому и другому понадобится онлайн-касса для приема платежей.

Причем не обязательно касса потребуется только при получении оплаты от физических лиц. Если ИП или представитель организации захочет рассчитаться картой (не важно корпоративной или нет) или наличными, то придется выбить чек.

Также, если самозанятый решит сменить или добавить новый вид деятельности, который не подпадает по НПД, ему тоже нужно будет внести коррективы в работу.

О том, каким ИП положена отсрочка по онлайн-кассам мы рассказывали в прошлой статье.

Какую кассу выбрать?

Прежде всего это зависит от потока клиентов, количества товарных позиций, услуг, работ, необходимости перемещать кассу (мобильности) и т.д.

МТС Касса предлагает большой выбор моделей и сервисов, купить оборудование можно сразу или воспользоваться предложениями по рассрочке и аренде. До 31 мая 2021 года действует акция — первые два месяца аренды за полцены.

Подумайте об экономии на эквайринге. В МТС Кассу встроен функционал по приему безналичных платежей без терминала (через систему быстрых платежей — СБП). Комиссия здесь гораздо ниже и составляет всего — 0,4%-0,7%. Компания также оказывает услуги по регистрации кассы в ФНС и подключению к ОФД и осуществляет техподдержку в режиме 24/7.

Давайте посмотрим на самые популярные модели МТС Касс.

МТС Касса 5А — модель подойдет тем, кто постоянно передвигается — мастерам по вызову, курьерам, экспедиторам и т.д. В этот аппарат встроен эквайринг, поэтому вы сможете не только пробивать на ней чеки при получении наличных, но и получать оплату по картам.

МТС Касса 5 — аналогичная модель, но без бонуса в виде эквайринга (терминал можно подключать отдельно через bluetooth).

МТС Касса 7 — она подойдет для стационарной работы, например для салона красоты. Принимать оплату по картам можно также через внешний терминал, например МТС Эквайринг D200.

Для удобства пользователей предусмотрена товароучетная система, которая встроена в кассу (точно нужна тем, кто работает с маркированными товарами)

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