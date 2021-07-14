Если сотрудник ушел на прививку в рабочее время – это не прогул

В ТК не установлена обязанность работодателя по освобождению работника от работы с последующей оплатой в день его добровольной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Однако отсутствие работника на работе в связи с такой вакцинацией, в том числе свыше 4 часов подряд, не является прогулом.

Работодатель обязан учитывать рабочее время, к которому время, потраченное работником на добровольную вакцинацию, не относится, поэтому его табелирование в этой части — по усмотрению работодателя.

При повременной системе оплаты труда заработок в день добровольной вакцинации начисляется работнику в соответствии с количеством фактически отработанного времени.