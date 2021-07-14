В некоторых фирмах за вакцинацию дают премии

За отказ от вакцинации могут отстранить от работы. Но некоторые работодатели применяют не только кнут, но и пряник. Например, в фирме участницы нашего форума вакцинированным сотрудникам решили платить премию.

В этой связи у бухгалтера возник вопрос по поводу включения данных выплат в расходы и начисления на них страховых взносов.

Для освобождения от взносов в статье 422 НК коллеги не нашли подходящих оснований. Взносы начислять надо.

А вот по поводу включения в расходы такой премии форумчане затеяли обсуждение. Все сходятся во мнении, что сейчас в НК нет явных положений, разрешающих брать на затраты эту «прививочную» премию.

Однако бухгалтеры выразили мнение, что при желании Минфин может такие основания найти или же разработать поправки в НК по этому поводу.

Дело в том, что вопрос вакцинации сейчас очень актуален. Премии вакцинированным – это не уникальное ноу-хау одной конкретной организации. Ранее Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» пояснял, что работодатель вправе предусмотреть либо распространить уже существующие преференции, предусмотренные Правилами внутреннего трудового распорядка, на работников, которые добровольно привились от COVID-19.

Например, преференции для отказавшихся от курения, принимающих участие в организованных работодателем спортивных мероприятиях и т.д..

Принуждением такой способ мотивации не является.

То есть Роструд не осуждает работодателей, которые поощряют сотрудников за вакцинацию: власти сейчас активно призывают вакцинироваться. И в этой ситуации Минфину было бы нелогично идти вразрез с этой «прививочной политикой», отмечают участники обсуждения.

Автору темы посоветовали обратиться в Минфин с запросом.

Обсуждение происходит в теме форума «Премия за “добровольную” вакцинацию».

А у вас в компании есть какие-то «плюшки» для вакцинированных?