❗❗❗ Налоговикам разрешили выходить на тематические выездные проверки вообще без доказательств. Потому что казна пустеет, сэр!

В Управлении налоговиков Москвы дана команда: компаниям со сложными разрывами по НДС за 2018 год назначать тематические выездные проверки. Доказательства предварительно собирать не будут, сказали собирать по ходу дела.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«На днях было совещание в УФНС Москвы. Ипподром дал команду по юрлицам со сложными разрывами по НДС в налоговых периодах 2018 года, назначать тематические выездные налоговые проверки.

Формулировка в обоснование этого бреда такая: „Чтоб не было потерь бюджета!“.

Причём если раньше тематика в Москве назначалась только тогда, когда была собрана хоть какая-то доказательная база, то сейчас сказали на доказательства плевать. Потом соберёте, в ходе тематики.

Интересно, Московские налоговики осилят? Что думаете, коллеги?».

В комментариях в шутку сказали, что «осилят, сбор податей же на этой земле исторически зародился».

А еще в комментарии пришел бывший глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев:

«Двухуровневая система не оправдала себя, надо же как-то такую численность инспекторов чем то занять. Они ещё пусть эти Акты на согласование в ФНС отравляют, а то там мало такой хрени уже дольше 1,5 лет лежит».

А кто-то пишет, что это хорошая новость:

«На самом деле это прекрасная новость. Тематические выездные — эта та сумма, которую просят на комиссиях. Только теперь понадобятся доказательства. Если их не соберут, то деньги останутся у налогоплательщика. Если соберут, то заплатил и дело с концом. Оштрафовать уже не успеют, сроки выйдут. Налог на прибыль выведен из-под удара. Судись до морковкиного заговенья».

Есть и такое мнение:

«Закрывать в ноль будут у тех, у кого фактуры больше, доказательства оформлены в соответствии с письмами, практикой и тому подобное, ну и контрагенты лучше, плюс те кто „договорились“, либо все в суд и там разбирайтесь».

А кто-то незатейливо написал фразами из старых компьютерных игр:

«Need more gold, need more minerals...».

Видимо да, «нужно больше золота, нужно больше минералов». Бюджету.