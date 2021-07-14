Мошенники придумали новый способ обмана туристов

Туристов предупредили о новом виде мошенничества — подложные сайты гостиниц и отелей.
Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст:
«Мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на платформе бронирования и начинают принимать заявки на проживание.
После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте. Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведет на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования.Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу — мошеннику», — рассказал Шуст.
Цитата по «РИА Новости».
Платформу бронирования отелей привлечь к ответственности не получится, так как турист вводит данные карты на стороннем сайте, а не на их.Шуст также рассказал, как обезопасить себя:
- взаимодействовать с гостиницей только через платформу бронирования, без личных звонков;
- точно сверить сведения в СМС и на сайте оплаты (сумма, время, сайт);
- проверить название сайта, где вводятся данные карты, и его адрес.
Если на номер телефона позвонили «лично с гостиницы» и просят незамедлительно оплатить бронь, например, по скидке или «осталось последне место», то лучше не торопиться. Желательно отключиться от собеседника и обратиться на платформу.Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».