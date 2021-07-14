Если налоговики проверили поступления на карту директора — тому есть веская причина. Просто так не проверяют

Налоговики проверили поступления на карту директора от физлиц, допросили одного из десяти — и доначислили. Что это, случайный улов налоговиков, или целенаправленная проверка, у которой была своя причина? Есть мнение, что налоговики знали, что искать. Посколку суммы миллионные, а услуги — строительство домов.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть ООО и услуги физлицам и естественно есть поступления от них на карту директора. Ну это же самый выгодный вариант обнала, вы разве не знали?

Налоговики прокамералили это ООО. И доначислили налог со всех поступлений на карту! За год поступлений было от пары десятков ФЛ, но допросили они только одного, а суммы от остальных тоже включили в доход по аналогии. Ну типа если вы такие простые, то и мы усложнять не будем.

Мораль: на всякого мудреца довольно простоты».

В комментариях пишут:

«Как идентифицировали, что это все доходы? А если директор от родственников бабло получал? Или там написано было, за что?».

Автор на это пишет:

«Я ж написал — никак они не стали заморачиваться».

Вообще, многие усомнились, мол, зачем проверять карты директора, да еще и, судя по словам автора, без сигнала от кого-то. Автор утверждает, что у них в регионе налогоплательщиков мало, потому «шерстят» всех, «авось повезет». Причем, по его утверждению «софта у налоговиков достаточно».

При этом, речь в данном случае идет о миллионных платежах, а результат сделки — постройка дома «с нуля», покупатели на них регистрировали право. Отсюда такой вывод:

«Количества софта роли не играет. У них по юрикам то сейчас автоматом еще выписки не подгружаются из банков, надо ручками запрашивать и заливать в АСК НДС-2.

А по физикам еще и запросы ограничены. Законом не ограничены, но внутренними инструкциями да. Просто так смотреть карты физиков пока нет вариантов. Только если большие доначисления по ВНП корячатся, тогда через руководство Инспекции можно запросить данные физика.

А вот просто так в режиме повседневной работы — нет такого. Однозначно, здесь какой-то триггер был. Скорее всего, в связи с тем, что тут были регистрации перехода прав собственности на дома».

Автор утверждает, что раз дома строились с нуля, то перехода права собственности не было.

«Покупатель регистрирует их на себя, но продавец при этом отсутствует. Перехода прав нет».

На это отвечают:

«Ну, вы частями какими-то рассказываете. Например, ваш покупатель решил дальше перепродать этот дом и заявил расходы на его покупку. Одной такой сделки было достаточно, чтобы спалить Вашего директора.

Я уточню еще раз свой тезис. Я уверен что проблема пришла не из камералки годовой декларации ООО-шки, а из регистрации домов. Дальше уже ручной контроль.

А автоматической сверки декларации ООО-шек и карт директоров в налоговой не проводят».