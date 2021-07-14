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Власти в 2018 году обещали не повышать налоги 6 лет. Не нужно этого делать и сейчас, считает Кудрин

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Глава Счетной палаты считает, что донастройка налоговой системы пока не нужна. И напомнил, что в 2018 году власти обещали шесть лет не трогать налоговую систему.

Об этом пишет «РБК».

«При рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии Минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 млрд руб., и Счетная палата сделает оценку этих предложений. Но ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, на мой взгляд, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов», — объяснил Кудрин.

Он подчеркнул, что к изменениям в налоговой системе нужно подходить «очень осторожно».

«Правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся. Сейчас правительство обсуждает все-таки возможность изменения некоторых налогов», — напомнил Кудрин.

О предложениях по донастройке налогов на «Клерке» писали ранее.

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