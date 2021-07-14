Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Минэк против продажи единственного жилья банкрота. Независимо от того, дорогостоящее оно или нет. Но есть исключения

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банкротство
Версия для печати

Минэкономразвития оставило отзыв на законопроект о возможности изъятия единственного дорогостоящего жилья у банкрота. При условии, что ему предоставят другое жилье, не менее нормы жилплощади на человека.

У банкрота впервые забрали единственное жилье. Читать тут.

Отзыв к законопроекту есть в распоряжении «Известий», сообщает издание.

«Интересы профессионального кредитора не должны противопоставляться защите прав гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Банки и МФО, являющиеся профессиональными кредиторами, ведут предпринимательскую деятельность и имеют возможность оценить риски при кредитовании гражданина», — отметили в Минэк.

Цитата по «Известиям».

Министерство предложило следующие поправки:

  • продавать единственное жилье только у тех банкротов, у которых задолженность перед физлицами, а не перед банками;
  • наложить запрет на продажу единственного жилья, которое находится в собственности более 3 лет;
  • установить определенные критерии роскошного жилья, которые будут учитывать площадь жилья и его стоимость в зависимости от региона;
  • не признавать жилье роскошным, если его жилплощадь не превышает трехкратный норматив площади жилья (федеральный или региональный, наибольший по величине).
Ранее на «Клерке» писали, что в Минэк считают, что у должников в рамках банкротства будут все чаще отнимать единственное жилье. Речь идет о роскошном жилье, взамен которого будут предоставлять меньшее по площади.

Подборка полезных мероприятий

Разместить