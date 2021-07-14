Минэк против продажи единственного жилья банкрота. Независимо от того, дорогостоящее оно или нет. Но есть исключения

Минэкономразвития оставило отзыв на законопроект о возможности изъятия единственного дорогостоящего жилья у банкрота. При условии, что ему предоставят другое жилье, не менее нормы жилплощади на человека.
У банкрота впервые забрали единственное жилье. Читать тут.Отзыв к законопроекту есть в распоряжении «Известий», сообщает издание.
«Интересы профессионального кредитора не должны противопоставляться защите прав гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Банки и МФО, являющиеся профессиональными кредиторами, ведут предпринимательскую деятельность и имеют возможность оценить риски при кредитовании гражданина», — отметили в Минэк.Цитата по «Известиям».
Министерство предложило следующие поправки:
- продавать единственное жилье только у тех банкротов, у которых задолженность перед физлицами, а не перед банками;
- наложить запрет на продажу единственного жилья, которое находится в собственности более 3 лет;
- установить определенные критерии роскошного жилья, которые будут учитывать площадь жилья и его стоимость в зависимости от региона;
- не признавать жилье роскошным, если его жилплощадь не превышает трехкратный норматив площади жилья (федеральный или региональный, наибольший по величине).
Ранее на «Клерке» писали, что в Минэк считают, что у должников в рамках банкротства будут все чаще отнимать единственное жилье. Речь идет о роскошном жилье, взамен которого будут предоставлять меньшее по площади.