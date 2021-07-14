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Самозанятые могут быть репетиторами и дистанционными юристами

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Рубрика Самозанятые
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Чем можно, а чем нельзя заниматься самозанятым? Этой теме посвящены сразу несколько писем, выпущенных Минфином.

Так, в письме № 03-11-11/48894 от 22.06.2021 сообщается, что НПД можно применять, будучи репетитором.

В письме № 03-11-11/48885 от 22.06.2021 Минфин рассмотрел вопрос применения НПД при осуществлении деятельности по дистанционному оказанию юридических консультационных услуг (без представления в судах и иных государственных органах), набору текстов.

Такие услуги тоже можно оказывать, применяя НПД.

И наконец в письме № 03-11-11/48884 от 22.06.2021 затронут регулярно всплывающий вопрос о применении НПД при продаже товаров.

Минфин в очередной раз напомнил, что лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних или иных подобных нужд, не вправе применять НПД.

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