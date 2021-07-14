Бывают такие руководители, которые, услышав от бухгалтера «нет», считают, что это просто плохой и ленивый бухгалтер. А не потому, что там действительно нельзя так делать. Например, директор требует от бухгалтера компании, при регистрации выбравшей ОСНО, перейти сейчас на УСН.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот такой вопрос. В апреле зарегистрировали ООО. По умолчанию конечно ОСНО. Деятельность не велась, по р/с движения нет.

И „проснулся“ гендир. Настаивает, что надо сменить ОСНО на УСН. Что можно сделать сейчас? Условия об отсутствии деятельности как-то влияют на возможность перехода спустя 30 дней после регистрации?

И может, возможно перейти на другую систему? Например, на патент?».

В комментариях, само собой, несколько раз сказали, что патент — только у ИП. А на УСН можно перейти только с начала года. Кроме того, спросили, зачем это вообще нужно, раз деятельности нет:

«Сейчас уже не поменяете, нужно в конце года заявление подавать. А ему-какая разница, если нет деятельности, все равно НДС и прибыль будут нулевыми. Пусть терпит до следующего года уже».

Кто-то предположил, что директору, видимо, жалко платить зарплату буху за пустые отчеты:

«Ему жалко зарплату бухгалтеру платить 9 месяцев за пустые отчеты...»

На это пишут, что раз жалко — пусть сам сдает:

«Жалко у пчелки... Пусть сам попробует сдать».

А вот еще предположение, почему «гендир проснулся»:

«Я думаю, ему никто не подсказал, что нужно выбрать УСНО во время открытия, а он в то время сделал вид „я сам все знаю“, и вот теперь он не хочет признавать, что накосячил, и ищет того, кто поправит его косяки... Так бывает, мы все уже привыкли».

Кто-то еще предлагает сдать упрощенную декларацию:

«А упрощенная налоговая декларация не подходит? Если оборотов по счетам не было?».

Автор на это пишет, что сдали уже. А тут гендир хочет и обороты и деятельность. И УСН:

«За полугодие сдаю упрощенную. Но „проснулся“ же. Теперь хочет и обороты и деятельность».

На это ответили, что есть такой тип руководителей. Которым если бухгалтер говорит «нельзя», то по их мнению, это просто ленивый бухгалтер:

«Понятно. Есть такие руководители, которые считают, что бухгалтер это волшебник, а если слышит в ответ „нет так нельзя“, то считает что бухгалтеру просто лень этим заниматься».

Автор пишет, что у них именно такой руководитель:

«Ага... Наш именно к таким и относится. Если слышит „нет“, то считает, что бухгалтер чего-то не знает».

Кроме того, рекомендуют открыть новую фирму, или купить готовую с УСН. А в действующей сейчас они не перейдут.