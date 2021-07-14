Земельный налог не уплачивается после передачи дома от застройщика собственникам

Застройщики платят земельный налог по участку под многоквартирным домом до момента перевода его в общую долевую собственность собственников квартир.
Такое разъяснение дано в письме Минфина от 24.06.2021 № 03-05-05-02/49673.
Согласно п.2 ст. 389 НК земля, входящая в состав общего имущества многоквартирного дома, не признается объектом налогообложения земельным налогом.
Следовательно, как только дом будет переведен в общую долевую собственность собственников квартир и нежилых помещений, земельный налог платить не надо.
До момента перевода — застройщики должны платить земельный налог.
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