Непривитых удаленщиков без медотвода нужно отстранять от работы без зарплаты. Роструд разъяснил

В Роструде разъяснили порядок отстранения непривитых сотрудников от работы в тех сферах, где вакцинацию сделали обязательной. Отправленные на удаленку тоже обязаны привиться, либо их нужно отстранять без зарплаты. Начало отстранения — срок, когда должны были привиться вторым компонентом вакцины.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов».

Так, в письме разъяснили, что сотрудников, которые отказываются прививаться (и не имеют противопоказаний) нужно отстранять без зарплаты. По мнению ведомства, в ст. 76 ТК указано, что отстранять от работы можно не только в случаях, перечисленных в ТК или в законах; но и в других нормативных актах.

В Роструде уверены, что нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» как раз сюда относится. Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

«Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», сказано в пояснениях Роструда.

Кроме того, отказ от прививки может послужить отказом для соискателя при приеме на работу.

«Отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при приеме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».

Кроме того, тех работников, которые работают удаленно и не имеют противопоказаний к прививке, работодатель также должен обязать прививаться либо отстранять.

По дате отстранения ведомство указало на даты, к которым в конкретном регионе должны были привиться. Так, в Москве вторым компонентом должны вакцинироваться до 15 августа. Значит и отстранять нужно с этой даты.

«Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа. Если работник в эту дату не предоставил сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней» — сказано в документе Роструда.

Если работник против прививки, то компания должна запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы.

«Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК. При этом перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению — работники на удаленке также должны проходить вакцинацию», — уточнил Роструд.

Еще по мнению Роструда, на основании ч. 1 ст. 76 ТК, работодатель отстраняет сотрудника, который отказался от вакцинации и не предоставил медотвод, на весь период эпиднеблагополучия или до того момента, пока он не привьется.