В 1С случилось задвоение данных в графе о приеме сотрудника в отчете СЗВ-ТД. Бухгалтеры делятся советами, как от этого задвоения избавиться. Техподдержка пока не смогла помочь.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«В 1С.Бухгалтерии прием сотрудника оформлен кадровым документом.

В отчёте СЗВ-ТД это мероприятие дублируется, то есть формирует две одинаковые строки, идентификатор тоже одинаковый. Удалить дубль не получается.

Может быть кто-то сталкивался с ситуацией, подскажите выход. Ранее с отчетом таких проблем не было, последние обновления установлены».

В комментариях пишут:

«Мне помогает следующее, удаляете данный отчёт из базы, перепроводите приём заново. И по-новой формируете отчет».

Автор пишет, что это в первую очередь сделала. Все равно задвоение.

«Это сделала в первую очередь. Завела прием по новой, в СЗВ-ТД снова двойная запись. Переписываюсь с техподдержкой, тоже пока ничего не помогает. ПФР говорит — везите на бумаге».

Пишут алгоритм действий:

«Удаляете сформированный отчёт. Отменяете приказ на приём. Перепроводите приказ на приём. Формируете новый отчёт».

Вот еще совет:

«"Регистрация трудовой деятельности" — найдите этот документ, удалите».

Автор на это пишет, что «нет его, есть только прием». В ответ советуют, где искать:

«Насколько помню, нужно смотреть в разделе „Отчетность“ —> „Электронные трудовые книжки“, там регистрируются все приемы».

А еще советуют посмотреть на ИТС решение проблемы:

«К каждому обновлению есть патч исправления ошибок. Посмотрите на ИТС, скорее всего, там есть решение проблем с СЗВ-ТД».