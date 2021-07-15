8 миллионов родителей уже подали заявление на выплату по 10 000 руб. на школьников

Процесс подачи заявлений на 10-тысячную выплату только-только стартовал, а 8 миллионов родителей уже успели все оформить.

До 1 ноября можно подать заявление на выплату в 10 000 рублей на детей с 6 до 18 лет.

Пользователи портала госуслуг, которым эта выплата положена, получили в личный кабинет ссылку на уже готовое предзаполненное заявление, которое надо проверить и одним кликом отправить в ПФР. На «Клерке» об этом писали.

«На сегодня более 8 миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 миллионов детей. Это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена. Все эти сведения уже переданы в ПФР на обработку», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе сегодняшнего заседания кабмина.

Для тех людей, кто ранее не пользовался сервисом портала госуслуг и не получил такое уведомление, форма для самостоятельной подачи открыта, и они могут ею воспользоваться.

Напомним, выплаты начнутся 16 августа.