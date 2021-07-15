Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Стоит ли предоставлять контрагенту по требованию КУДиР, 6-НДФЛ, РСВ? Не говоря уже о декларациях по НДС и налогу на прибыль?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Проверка контрагентов
Версия для печати

«Очень большой и наглый» контрагент требует при заключении договора очень многое: и бухбаланс, и отчет о финансовых результатах, и КУДиР, и декларации по НДС и налогу на прибыль, и РСВ, и 6-НДФЛ . И даже актуальную выписку из ЕГРЮЛ. Стоит ли вообще заключать с ним договор? Или есть варианты?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Просто поплакаться... Что с этим делать? Когда работать?

4.6. В целях соблюдения Поставщиком должной осмотрительности и осторожности, а также предупреждения и недопущения со стороны Поставщика нарушений норм ст. 54.1. НК РФ и, как следствие, применение норм ст. 431.2 ГК РФ в части ответственности виновного лица, Поставщик обязуется в момент заключения Договора и далее, ежеквартально (не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента окончания соответствующего отчетного квартала, предоставить/предоставлять Покупателю следующие документы (заверенные Поставщиком копии документов), а именно:

  • бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период (календарный год) и за два предшествующих года (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — заверенную Поставщиком копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату/квартал;
  • декларацию по НДС за последние 3 отчетных периода/квартал (включая книги покупок и продаж) (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию по НДС за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган);
  • декларацию 6-НДФЛ и РСВ-1 ПФР за последние 3 отчетных периода/квартала (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию 6-НДФЛ и РСВ-1 ПФР за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган);
  • декларацию по налогу на прибыль за последние 3 отчетных периода/квартала (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию по налогу на прибыль за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган);
  • Выписку из ЕГРЮЛ на дату (выданную не ранее чем за 15 дней до заключения договора) заключения Договора; далее — ежеквартально — Выписку из ЕГРЮЛ (актуализированную). В случае изменения основных данных, указываемых в Выписке из ЕГРЮЛ, — документы, подтверждающие произведенные изменения. 4.7.

При отказе Поставщика предоставить документы, указанные п. 4.6, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора».

В комментариях от запросов несколько обалдели.

«Ежеквартально отчетность покупателю? Пошла искать упавшую челюсть...».

Кто-то предлагает на коммерческую тайну ссылаться:

«Книги покупок и продаж — это однозначно коммерческая тайна».

Не обошлось и без сарказма:

«РСВ? А самолёт им не помыть зубной щёткой? Вообще-то там персональные данные сотрудников».

Вот что советуют:

«Если все же необходимо будет передавать, то давайте только титульный лист, где указана сумма налога к начислению. Книга покупок и продаж только итоговая сумма за период. Обычно всех устраивает».

Как выясняется, это «очень большой и наглый» контрагент. В комментариях еще советуют вообще такой договор не подписывать.

Подписывайтесь на канал «Бухучет и налоги».

Подборка полезных мероприятий

Разместить