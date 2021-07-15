Стоит ли предоставлять контрагенту по требованию КУДиР, 6-НДФЛ, РСВ? Не говоря уже о декларациях по НДС и налогу на прибыль?

«Очень большой и наглый» контрагент требует при заключении договора очень многое: и бухбаланс, и отчет о финансовых результатах, и КУДиР, и декларации по НДС и налогу на прибыль, и РСВ, и 6-НДФЛ . И даже актуальную выписку из ЕГРЮЛ. Стоит ли вообще заключать с ним договор? Или есть варианты?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Просто поплакаться... Что с этим делать? Когда работать?

4.6. В целях соблюдения Поставщиком должной осмотрительности и осторожности, а также предупреждения и недопущения со стороны Поставщика нарушений норм ст. 54.1. НК РФ и, как следствие, применение норм ст. 431.2 ГК РФ в части ответственности виновного лица, Поставщик обязуется в момент заключения Договора и далее, ежеквартально (не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента окончания соответствующего отчетного квартала, предоставить/предоставлять Покупателю следующие документы (заверенные Поставщиком копии документов), а именно:

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период (календарный год) и за два предшествующих года (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — заверенную Поставщиком копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату/квартал;

и за последний отчетный период (календарный год) и за два предшествующих года (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — заверенную Поставщиком копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату/квартал; декларацию по НДС за последние 3 отчетных периода/квартал (включая книги покупок и продаж) (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию по НДС за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган);

за последние 3 отчетных периода/квартал (включая книги покупок и продаж) (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию по НДС за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); декларацию 6-НДФЛ и РСВ-1 ПФР за последние 3 отчетных периода/квартала (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию 6-НДФЛ и РСВ-1 ПФР за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган);

ПФР за последние 3 отчетных периода/квартала (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию 6-НДФЛ и РСВ-1 ПФР за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); декларацию по налогу на прибыль за последние 3 отчетных периода/квартала (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию по налогу на прибыль за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган);

за последние 3 отчетных периода/квартала (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); далее — ежеквартально — декларацию по налогу на прибыль за последний отчетный квартал (с приложением квитанции об отправке в налоговый орган); Выписку из ЕГРЮЛ на дату (выданную не ранее чем за 15 дней до заключения договора) заключения Договора; далее — ежеквартально — Выписку из ЕГРЮЛ (актуализированную). В случае изменения основных данных, указываемых в Выписке из ЕГРЮЛ, — документы, подтверждающие произведенные изменения. 4.7.

При отказе Поставщика предоставить документы, указанные п. 4.6, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора».

В комментариях от запросов несколько обалдели.

«Ежеквартально отчетность покупателю? Пошла искать упавшую челюсть...».

Кто-то предлагает на коммерческую тайну ссылаться:

«Книги покупок и продаж — это однозначно коммерческая тайна».

Не обошлось и без сарказма:

«РСВ? А самолёт им не помыть зубной щёткой? Вообще-то там персональные данные сотрудников».

Вот что советуют:

«Если все же необходимо будет передавать, то давайте только титульный лист, где указана сумма налога к начислению. Книга покупок и продаж только итоговая сумма за период. Обычно всех устраивает».

Как выясняется, это «очень большой и наглый» контрагент. В комментариях еще советуют вообще такой договор не подписывать.