Если сотрудник постоянно опаздывает, ему можно платить меньше

При постоянном опоздании сотрудника на работу, ему можно платить по фактически отработанному времени. Причем, данных с пропускной системы и табеля будет достаточно.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Если работник постоянно опаздывает, что зафиксировано в табеле учета рабочего времени и пропускной системой, то можно выплачивать ему зарплату по фактически отработанному времени.

По желанию работодатель дополнительно может каждый раз составлять акты об отсутствии работника на рабочем месте.