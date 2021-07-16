Если сотрудник постоянно опаздывает, ему можно платить меньше

При постоянном опоздании сотрудника на работу, ему можно платить по фактически отработанному времени. Причем, данных с пропускной системы и табеля будет достаточно.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Если работник постоянно опаздывает, что зафиксировано в табеле учета рабочего времени и пропускной системой, то можно выплачивать ему зарплату по фактически отработанному времени.
По желанию работодатель дополнительно может каждый раз составлять акты об отсутствии работника на рабочем месте.
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