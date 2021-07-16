🏰Если у семьи два дома, для права на детское пособие имеет значение их площадь

Как известно, пособие на детей с 8 до 17 лет (одиноким родителям) выплачивается малоимущим с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Список «разрешенного» имущества можно посмотреть здесь.

В ПФР поступают вопросы о применении этого правила. Например, мать-одиночка интересуется, не потеряет ли она право на пособие, если имея дом (куплен за маткапитал), приобретет еще один.

В ПФР пояснили, что выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв.м.

При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем или членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении.

Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, также не учитываются.

Таким образом, если при наличии нескольких домов площадь на каждого члена семьи составит меньше 40 кв. м, в выплате не откажут.