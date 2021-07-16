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Срок отказа бизнесу в господдержке за нарушения предлагают сократить с трех до одного года

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Рубрика Экономика России
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Предпринимателям, которые нарушили условия и порядок господдержки, могут отказать в получении новой помощи сроком до трех лет. Этот срок предлагают сократить до одного года.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Правительство РФ на заседании в четверг, 15 июля, поддержало законопроект, которым предлагается сократить срок ограничения на получение субъектами МСП господдержки с трех лет до одного года при совершении ими незначительных нарушений порядка и условий оказания поддержки в прошлом. Соответствующую инициативу разработало Минэкономразвития России», — говорится в сообщении.

Сейчас в соответствии с законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» предпринимателям, которые совершили любые нарушения условий и порядка получения поддержки, могут отказать в ней, если с момента нарушения прошло менее трех лет. Законопроект предлагает сократить этот срок до одного года, если субъект МСП совершил незначительные нарушения.

Исключение — случаи нецелевого использования средств, а также предоставление недостоверных данных и документов. Для таких нарушений срок ограничения доступа к мерам господдержки предлагают оставить без изменений, то есть до трех лет.

«По информации, которую мы получаем из регионов и центров „Мой бизнес“, компании лишаются права пользоваться господдержкой даже в том случае, если допустили какие-то незначительные нарушения. Например, если они допустили технические ошибки или незначительно нарушили сроки», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой.

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