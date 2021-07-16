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Мошенники активизировались из-за выплат в 10 тыс. рублей к школе

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Рубрика Мошенничество
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Появился новый вид мошенничества из-за выплаты по 10 тыс. рублей на детей школьного возраста.

Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылками на Сбер и компанию BI.ZONE.

По словам директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина, мошенники уже активизировались. С 1 по 15 июля было зафиксировано около 170 фейковых сайтов, на которых была представлена информация не только о новой выплате к школе, но и о других, которые якобы доступны.

«Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления», — отметил Евгений Волошин.

Цитата по «РИА Новости».

По словам эксперта, мошенники могут похитить деньги двумя способами:

  • кража данных карты при их вводе на фишинговом ресурсе;
  • оплата небольшой комиссии под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее.
В Сбере отметили, что они со своей стороны постараются помочь клиентам с новой выплатой. В планах — проводить консультирование при возникновении вопросов у получателей выплаты.

«Есть такой паттерн у мошенников, что любые выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно», — отметила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

Цитата по «РИА Новости».

Ранее на «Клерке» писали, что Мошенники начали узнавать остаток по счету на карте с помощью голосового помощника.

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