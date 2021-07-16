Мошенники активизировались из-за выплат в 10 тыс. рублей к школе

Появился новый вид мошенничества из-за выплаты по 10 тыс. рублей на детей школьного возраста.
Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылками на Сбер и компанию BI.ZONE.
По словам директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина, мошенники уже активизировались. С 1 по 15 июля было зафиксировано около 170 фейковых сайтов, на которых была представлена информация не только о новой выплате к школе, но и о других, которые якобы доступны.
«Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления», — отметил Евгений Волошин.Цитата по «РИА Новости».
По словам эксперта, мошенники могут похитить деньги двумя способами:
- кража данных карты при их вводе на фишинговом ресурсе;
- оплата небольшой комиссии под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и так далее.
«Есть такой паттерн у мошенников, что любые выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно», — отметила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.Цитата по «РИА Новости».
Ранее на «Клерке» писали, что Мошенники начали узнавать остаток по счету на карте с помощью голосового помощника.