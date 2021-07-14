😱 Мошенники начали узнавать остаток по счету на карте с помощью голосового помощника

Мошенники выявили новый способ, как можно узнать последние 4 цифры карты и остаток по счету. Делают они это через голосового помощника.
Информацию об уязвимости голосового помощника подтвердили в Сбере, пишут «Известия».
Как сообщает издание, клиенту Сбера 12 июля позвонили мошенники, представившись отделом безопасности. Он решил поиздеваться над ними и сказал, что на счете 350 тыс. рублей (хотя было всего около 50 рублей).
Аналогичным способом челябинская пенсионерка развела мошенников на 500 рублей.В ответ на сообщение о такой сумме денег, мошенник начал перечислять последние 4 цифры карты и остаток на счете. Клиент Сбера уточнил, что, скорее всего, мошенники узнавали информацию в режиме реального времени.
Если позвонить в Сбер с подменного номера, на который привязана реальная карта, то голосовой помощник продиктует последние 4 цифры карты и остаток по счету, вплоть до копеек.
А если к номеру привязано несколько карт, то можно назвать любые 4 цифры. Голосовой помощник скажет, что такой карты нет и перечислит все привязанные к данному номеру карты и остаток по счету.
По информации «Известий», в Сбере проводят проверку данного случая.Такие ассистенты-роботы сейчас есть практически в каждом банке. Они могут сказать информацию по карте и остаток. Оказывается, что данный помощник открыл новые схемы мошенничества для злоумышленников.
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