Суд рассмотрел дело о дроблении бизнеса в сети АЗС и в решении на 32 страницах расписал всю схему. Разумеется, решение в пользу налоговиков. Примечательно, что в деле были использованы и показания бухгалтеров, в том числе и бывшего.

Рассказал на своей странице в Facebook руководитель и основатель компании «Комплаенс решения» Иван Кузнецов.

«Могут ли ИП быть подконтрольны Обществу, в котором они являются учредителем и генеральным директором? Вопрос о выгодоприобретателях не бесполезный: если это ИП — при объединении будут доначислен НДФЛ, если организация — налог на прибыль.

В Решении АС Саратовской области от 14.04.2021 г. по делу А57-13071/2020, суд ответил утвердительно: единственный учредитель подконтролен обществу, как и его директор. А не наоборот. А так может быть? Особенно если уйти в теорию о том, что организация — юридическая фикция.

Само дело — классика дробления сетей АЗС, в обзоре будет (полезно и для других отраслей — все доказательства по методичке), что примечательно — показания бывшего главбуха, которая прямо сказала — вся схема была для налоговой оптимизации. Так им, буржуям-работодателям. И такие истории и в судебной практике и в нашей, ой как нередки...».

В комментариях отметили:

«А что, у кого-то есть ожидания, что главбух будет врать следствию?»

Автор на это ответил:

«Это просто ВНП, врать не надо, но зачем давать прямые показания о налоговой оптимизации — непонятно. Тем более, что это означает, что главбух знала о противоправном характере действий директора, вносила в декларации заведомо ложные сведения. Несложно представить и дальнейшее развитие истории: уголовное дело по 199 п. 2 в соучастии, субсидиарка. Есть такие случаи.

В ответ пишут следующее:

«Не читала дело, но, думается мне, что на прямые вопросы очень сложно не ответить. Главбухов в разведчики не готовили».

А вот что пишут в самом решении:

«В ходе допроса бывший бухгалтер Шпакова Г.В. показала, что ООО „Октан-Маркет“ не реализовывало самостоятельно ГСМ через АЗС, принадлежащие ООО „Баррель“, для оптимизации налогообложения, так как ИП Ульянкин Е.В. и ИП Миронов А.В. были на УСН, и чтобы не превышать лимит по выручке, ООО „Октан-Маркет“ передавало ГСМ на комиссии ИП Миронову А.В. и ИП Ульянкину Е.В.».

Это единственное упоминание допроса именно бывшего бухгалтера. Про главбуха было тут:

«В ходе допроса главный бухгалтер Общества Абрамова С.В. (протокол No 82 от 30.03.2018) показала, что между ИП Мироновым А.В. и ООО „Октан-Маркет“, ИП Ульянкиным Е.В. и ООО „Октан-Маркет“ заключались договоры комиссии, затем ООО „Октан-Маркет“ отгружало топливо на основании товарной накладной, затем по факту реализации ИП Миронов А.В, ИП Ульянкин Е.В составляли отчеты комиссионера раз в неделю, также оставался остаток ГСМ на комиссии.

После чего ООО „Октан-Маркет“ выставляло счет-фактуру на объем, указанный в отчете комиссионера, затем регистрировали в книге продаж.

По утверждению бухгалтера общества, так деятельность осуществлялась в 2015-2016 г., а в 2014 г. на объем, переданный на комиссию, сразу выставлялся счет-фактура и регистрировался в книге продаж.

Также Абрамова С.В. свидетельствовала, что у ИП Миронова А.В. и ИП Ульянкина Е.В. имелась задолженность перед ООО „Октан-Маркет“ по договорам комиссии за период 2014-2016 гг.».

По крайней мере, в тексте решения, слов «налоговая оптимизация» в словах бухгалтеров не указано. Хотя те и рассказали, как была устроена вся работа.

Однако суд в решении на 32 (!) страницах очень детально разбирает всю схему, которую выстроил налогоплательщик. И суд там приходит к выводу, что налоговики правы — схема направлена на получение необоснованной налоговой выгоды.

Решение первой инстанции по указанному делу А57-13071/2020 можно скачать во вложении.