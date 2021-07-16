Недоимка оплачена, а в выдаче лицензии отказали. Госпошлину можно возместить с ФНС

Компании отказали в выдаче лицензии, так как у нее была задолженность по налогам и сборам. Хотя в день подачи заявления на лицензию недоимка была оплачена. Размер госпошлины возместят налоговики.

Такую позицию высказал АС Дальневосточного округа в постановлении от 24.06.2021 № А73-8244/2020.

Компания оплатила недоимку по налогу и сразу отправила заявку на выдачу лицензии. В выдаче лицензии отказали, так как налоговики отметили, что у компании есть задолженность. Сумма госпошлины — 325 тыс. рублей.

Суд встал на сторону компании и указал, что обязанность по уплате налогов и взносов считается исполненной с момента, когда платежку предъявили в банк.

То есть налоговики представили лицензирующему органу неверные сведения по наличие задолженности перед бюджетом. Компания понесла необоснованные убытки из-за неправомерных действий или бездействия ИФНС.

АС Дальневосточного округа обязал налоговиков компенсировать предприятию всю сумму уплаченной госпошлины за лицензирование.

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