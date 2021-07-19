Эксперты ожидают повышения ключевой ставки до 6,5%

Некоторые банковские аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 6,5% в пятницу, 23 июля.
11 июня 2021 года ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Читать — тут.
На это обратила внимание почти половина опрошенных «Известиями» экспертов кредитных организаций. Данное мнение сформировалось из-за того, что по итогам июня инфляция достигла 6,5%, а ее пик прогнозируется только на осень.
Мнение аналитиков немного разошлись:
- 7 из 16 отметили, что ключевая ставка повысится на 1 п.п. — до 6,5%;
- 6 из 16 — на 0,5 п.п., то есть до 6%;
- 3 из 16 считают — на 0,75 п.п., то есть до 6,25%.
Ранее на «Клерке» писали, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg сообщила, что в июле ключевую ставку могут повысить до 6,5%.