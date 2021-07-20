Налоговики хотят документы по контрагенту вне рамок налоговой проверки. Только на конкретную сделку забыли указать

Налоговики хотят документы по контрагенту, ссылаясь на статью 93.1 НК, вне рамок налоговой проверки. Согласно статье, они могут требовать документы только по конкретной сделке. Однако указания на нее нет.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Что-то понедельник с утра не задался. Приходит требование из налоговой о предоставлении документов, вне рамок налоговой проверки и на основании п. 2 ст. 93. 1 требуют документы. Фото ниже.

Вопрос: как вы считаете это правомерное требование? Ни тебе конкретной сделки, ни даже периода за какой нужно предоставить доки.

Написать им, чтобы уточнили требование?».

В комментариях пишут:

«Тематическая по НДС. Ищут выгодоприобретателя. Отвечайте документами, отсутствие ответа штраф 5000 и счета блокирнуть могут».

Автор пишет, что неясно, за какой период доккменты:

«Так ведь непонятно, за какой период хотят документы. И на какую дату хотят подтверждение кредиторской задолженности?».

Ей советуют акт сверки брать у контрагента на дату запроса. И по нему же доки собрать:

«У вас там все закрашено :-). Берите контрагента и акт сверки на дату запроса, по нему и доки».

Также советуют написать письмо с просьбой уточнить, по какой сделке требование:

«Ну в статье же написано, что вне рамок могут, но по конкретной сделке. Пошлите им ответ, что согласно 93.1 часть 2 прошу указать конкретную сделку по которой запрашиваются документы».

Автор пишет, что к тому же склоняются:

«Спасибо! Склоняюсь к тому, чтобы написать им такое письмо».

Вот более обстоятельный комментарий:

«П.2 ст. 93.1 НК — это проверяют конкретную сделку. Попросите их уточнить какую сделку и по какому договору нужно подтвердить и за какой период. А пока подготовьтесь и узнайте у контрагента, почему проверяют. На основании ст. 93.1 налоговая может требовать любые документы подтверждающие сделку, даже 5-ти летней давности».