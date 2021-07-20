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⚖️ Премию за выполнение плана по акции надо учитывать в базе по НДС

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Рубрика НДС
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Премию, начисленную компании по договору за выполнение показателей продаж в период акции, надо включать в базу по НДС. Включать её во внереализационные доходы нельзя.

Такой вывод сделал ВС в определении от 05.07.2021 № 301-ЭС21-4267. Скачать — тут.

Суть дела: компании заключили дилерский договор на продажу автомобилей по акции. Премия была начислена за выполнение следующих условий:

  • продажа автомобилей по сниженной стоимости (по акции) по рекомендации поставщика;
  • выполнение запланированного объема закупок и продаж в период проведения акции;
  • все стандарты качества продаж и обслуживания были соблюдены.

Компания учла эту премию во внереализационных доходах.

Налоговики не согласились с таким подходом. Так как премия была выплачена в счет увеличения дохода, который связан со сниженной стоимостью автомобилей.

ВС встал на сторону налоговиков и согласился с доначислением НДС на всю сумму полученной премии.

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