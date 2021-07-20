⚖️ Премию за выполнение плана по акции надо учитывать в базе по НДС

Премию, начисленную компании по договору за выполнение показателей продаж в период акции, надо включать в базу по НДС. Включать её во внереализационные доходы нельзя.
Такой вывод сделал ВС в определении от 05.07.2021 № 301-ЭС21-4267. Скачать — тут.
Суть дела: компании заключили дилерский договор на продажу автомобилей по акции. Премия была начислена за выполнение следующих условий:
- продажа автомобилей по сниженной стоимости (по акции) по рекомендации поставщика;
- выполнение запланированного объема закупок и продаж в период проведения акции;
- все стандарты качества продаж и обслуживания были соблюдены.
Компания учла эту премию во внереализационных доходах.
Налоговики не согласились с таким подходом. Так как премия была выплачена в счет увеличения дохода, который связан со сниженной стоимостью автомобилей.
ВС встал на сторону налоговиков и согласился с доначислением НДС на всю сумму полученной премии.
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