Верховный суд решит, можно ли блокировать личные счета ИП

Верховный суд решит, обязаны ли банки блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей по требованию налоговиков.

Банк ВТБ оштрафовали за то, что он не исполнил решение налоговой инспекции о приостановлении операций по счетам налогоплательщика — физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя.

Банк обратился в суд, но проиграл во всех трех инстанциях. Дело дошло до Верховного суда.

В кассационной жалобе банк указал, что согласно пункту 11 статьи 76 НК правила о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств распространяются на индивидуальных предпринимателей — налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.

Согласно банковским правилам счета ИП открываются и ведутся отдельно от счетов этого же физического лица, по которым совершаются операции, не связанные с предпринимательской деятельностью.

В этой связи, по мнению банка, системное толкование статей 46, 72, 76 НК не позволяют сделать вывод о допустимости применения приостановления операций по счетам как к счетам физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, так и к счетам, целевое назначение которых

Кроме того, приостановление операций по счетам является обеспечительной мерой для взыскания налогов согласно статье 72 НК, а взыскание налогов с физлиц предусмотрено в судебном порядке на основании статьи 48 НК, следовательно, и обеспечение заявленного налоговым органом требования также возможно только в судебном порядке.

Банк отмечает, что занятый арбитражными судами подход вступает в противоречие с позициями Конституционного Суда РФ о необходимости обеспечения баланса конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов на основе вытекающих из принципов критериев разумности и соразмерности (пропорциональности) и сохранении должнику и лицам, находящимся на их иждивении, условий, необходимых для их нормального существования и жизнедеятельности.

Верховный суд передал дело № ЭС21-6593 в Судебную коллегию по экономическим спорам. Второе дело, которое проиграл банк по этому же поводу, передано тоже. Заседание состоится 18 августа 2021 года.

Заметим, что банку Райффайзен не так повезло. 14 апреля ВС отказал в передаче кассационной жалобы по такому же штрафу. (определение № 305-ЭС21-3655 от 14.04.2021 г.).