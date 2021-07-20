🏠 Дадут ли вычет, если квартиру купили у супруга или родителей?

Получить имущественный вычет при покупке жилья нельзя, если квартира была куплена у взаимозависимого лица.

К взаимозависимым лицам относятся супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, опекуны, усыновители, подопечные и усыновленные.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 25.06.2021 № 03-04-05/50394.

В п. 5 ст. 220 НК указано, что имущественный вычет на покупку жилья не оформляется в случае приобретения квартиры или дома:

за счет средств материнского капитала (полностью);

у взаимозависимых лиц.

То есть, при покупке квартиры у супруга или родителя оформить имущественный вычет не получится.

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