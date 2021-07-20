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Какие отчеты нужно сдать в ПФР при ликвидации компании?

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Рубрика Ликвидация
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Бухгалтер ломает голову с кадровыми отчетами в ПФР при ликвидации организации. Что подавать нужно, что не нужно, и стоит ли взять в Пенсионном фонде справку об отсутствии задолженности.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Помимо закрытия квартала и отчетов занимаюсь ликвидацией. Промежуточный баланс сдали. В течение месяца должна сдать отчёты в ПФР: СЗВ-Стаж, СЗВ-М, СЗВ-ТД? Непонятно, зачем СЗВ-М, если месяц (июль) не закончился. СЗВ-ТД тоже непонятно, если я сдавала после последнего увольнения. Или после этого я ничего не сдаю? Голова уже кипит».

В комментариях пишут:

«До момента полной ликвидации нужно сдавать всё как в действующей организации».

По СЗВ-ТД пишут, что ее не нужно сдавать, если не было новых кадровых движений:

«Если нет новых кадровых движений, то и СЗВ-ТД не сдается, там просто нечего писать».

Вот более обстоятельный комментарий по ликвидатору:

«В момент назначения ликвидатора подаёте СЗВ-ТД на директора на увольнение. За этот же месяц сдаете СЗВ-М и сдаете на него СЗВ-СТАЖ. На ликвидатора ничего не подаёте, если у вас не трудовой договор... Это все, что нужно знать про Пенсионный фонд. Потому как в момент ликвидации ИФНС запросит ПФ все ли отчёты сданы и нет ли штрафов за все эти формы».

Еще написали про справку из ПФР об отсутствии задолженности:

«Все отчёты сдаете, плюс запрашиваете в Пенсионном фонде справку для налоговой об отсутствии задолженности. Мы так попали. Справку делают 10 рабочих дней. Сотрудники ПФР разводят руками, типо у нас все сдано, налоговая прислала отказ о ликвидации, так как нет этой справки. Москва».

Автор спросила, действительно ли нужно эту справку брать:

«А эта справку разве не ФНС запрашивает? Нам предложили её запросить для своего успокоения. Вы как запрашивали? Через ЭДО? Есть специальная форма?».

Кто-то пишет, что не подавали такую справку, им и без нее ликвидировали.

«Мы все делали без справки, все прошло хорошо. Повезло, видимо».

Вообще, налоговики сами в ПФР запрашивают информацию, справку эту необязательно брать и подавать при ликвидации. С другой стороны, никто и не запрещает это сделать.

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