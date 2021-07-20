Срок уплаты имущественных налогов физлиц хотят сдвинуть с декабря на сентябрь

Налог на имущество физлиц, земельный и транспортный налоги люди должны платить до 1 сентября следующего года, а не до 1 декабря, как сейчас.

Такое предложение содержится в законопроекте № 1217604-7 с поправками в НК, внесенном сегодня в Госдуму.

Авторы проекта, депутаты Владимирской области, утверждают, что установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов физлиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов.

Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств, говорится в пояснительной записке.

Поэтому законопроектом предлагается изменить в НК срок уплаты имущественных налогов «не позднее 1 декабря» на срок «не позднее 1 сентября».