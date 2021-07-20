💻 Покупаете в офис монитор или холодильник? Подключайтесь к ЭДО из-за прослеживаемости товаров

Купили в офис монитор или холодильник? Поздравляем, вы обязаны подключиться к ЭДО (если у вас его еще нет) и принять документы у поставщика этих товаров в электронном виде.

Нет, это не шутка. С 8 июля начала работать система прослеживаемости товаров, в перечне которых есть компьютерные мониторы и холодильное оборудование.

Прослеживаются товары только импортного производства!

Многие люди считают, что система касается только продавцов, но это не так. Обязанности вносить данные в систему есть и у покупателей товаров, являющихся юридическими лицами и ИП.

С учетом того, что весь документооборот в системе происходит только в электронном виде, и продавец и покупатель должны быть подключены к ЭДО и иметь электронные подписи.

Более того, покупатель должен отчитаться о покупке в налоговые органы. Вид отчета зависит от того, являются ли налогоплательщиками НДС стороны сделки. Т.е. попадает ли в декларацию по НДС покупка этого товара. Если покупатель не плательщик НДС и не сдает декларацию или он на ОСНО, но купил товар у неплательщика НДС, то сдается отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. Там будет указан код вида операции «Приобретение товара в собственность» и необходимые данные для системы прослеживаемости.

Форма и формат отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости пока не утверждены. Есть только рекомендованные.

Но это еще не все. В системе прослеживаемости приобретенное имущество будет числиться до момента его выбытия. Списание в расходы в бухгалтерском или налоговом учете не является поводом для такого выбытия. А вот если вы будете продавать это имущество или, вам опять придется отчитываться об этом. И вот тогда оно перестанет за вами числиться.

Остается открытым вопрос — что делать, если покупатель плательщик НДС и счет-фактура с РНПТ у него есть, но он не будет получать налоговый вычет. Такая ситуация вообще в Положении о системе прослеживаемости не рассматривается. А ведь получение вычета по НДС — это право, а не обязанность.