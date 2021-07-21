🔒 Налоговики не могут разблокировать счет ИП уже три месяца. Выход – только жалоба

Разблокировка счета — это долгая история. Чаще всего она затягивается примерно на месяц. Но что делать, если прошло три месяца, а счет все еще заблокирован? Только жалоба в управление.

Вот такой интересный инцидент произошел у подписчика «Красного уголка бухгалтера». В апреле налоговики заблокировали счет. Но самое интересное, что в ЛК — переплата, а в налоговом требовании — недоимка:

«В личном кабинете переплата по УСН, а они выставляют требование на недоплату. Так же было требование на транспортный налог на физлицо, его оплатили с ИП, платеж потеряли, разыскивают уже месяц. Была переплата по патенту, тут же висит недоплата».

И все бы ничего, да розыски платежа и заявление на зачет не помогают. Счет все еще заблокирован. Да еще и в выдаче патента отказали из-за недоимки.

Оплатить по требованию не могут, блокировка с ограничением, но Сбер не пропускает платежи по налогам.

«Подскажите, как вы обращаетесь с жалобами на ИФНС? В ЛК делаю обращение, указываю свою ИФНС, а далее в обращении уже пишу Главное управление и они его сами должны переслать?»

Большинство отметили, что выход — жалоба в управление:

«Предполагаю, что с платежами вы сами напутали, указав неверные реквизиты или оплату произвели не с того счета (всё-таки ИП и ФЛ это разные учётные единицы). Однако разбираться надо. Я в ЛК писала на управление конкретику по ситуации и прикладывала подтверждающие доки. Реакция моментальная :-) Но для начала проведите полную сверку по вашим платежам и начислениям с ИФНС».

Кто-то отмечает, что лучше передать жалобу на бумаге:

«Жалобу в Управление подавали? Хотя, зачем я спрашиваю... только подавайте жалобу лично, а не через ЛК».

Другие же посоветовали пожаловаться начальнику ИФНС:

«Сначала пишу „неофициальную“ жалобу лично начальнику своей инспекции. На этом проблема решалась до сих пор всегда».

Но были и те, кто рассказал, как обычно сам поступает на практике. И все срабатывает, причем быстро:

«Я всегда жалобы пишу бумажные в 2 экземплярах. Один с отметкой о приеме оставляю себе. В жалобе обязательно указываю свой телефон. Обычно в этот же день или на следующий из налоговой звонят и просят отозвать жалобу. Я говорю, что отзову, как только снимут блокировку и отзовут инкассовое. У них на это 3 дня (в течение 3 дней они обязаны передать жалобу в вышестоящую налоговую). Проблема очень быстро решается».

А кто-то вспомнил, что раньше быстро разобраться с такими ситуациями помогал официальный сайт ФНС. Но не сейчас. У них в фирме срок разблокировки — полгода:

«Одно время хорошо работали жалобы через главный сайт ФНС, потом то перестало работать. В 5-ю налоговую ездила 2 раза с выписками, платежками и письмом, с просьбой зачесть эти платежи по такому-то требованию. Недавно разблокировали суммы, висящие с декабря месяца».