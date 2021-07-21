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Собственность на квартиру признана судом. С какой даты считать минимальный срок владения для НДФЛ при продаже?

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Рубрика НДФЛ
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Минимальный предельный срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ при продаже исчисляется с даты вступления в силу судебного решения. Если собственность на недвижимость была признана через суд.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 25.06.2021 № 03-04-05/50356.

Минимальный предельный срок владения недвижимостью, после которого не надо платить НДФЛ с продажи, составляет пять лет.

Исключение — единственное жилье, приватизированная квартира, недвижимость передана по договору дарения от родственников или по договору пожизненного содержания с иждивением.

Срок минимального владения исчисляется с момента регистрации права собственности или по судебному решению.

Значит, если право собственности на недвижимость было признано судом, то срок начинается исчисляться с даты вступления в силу решения суда.

 

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