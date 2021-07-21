Командированный сотрудник оплатил отель картой «Мир» и получил туристический кэшбек. Что с НДФЛ?

В общем случае туристический кэшбек для держателей карт «Мир» не облагается НДФЛ. Основание — пункт 68 статьи 217 НК.

По этой норме не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде перечисляемых на банковский счет налогоплательщика денежных средств от участия в программах с использованием банковских карт.

Но как быть, если держатель карты — гражданский служащий, который оплатил картой гостиницу в городе, куда его направили в командировку?

В этом вопросе пытался разобраться Минфин в письме от 25.06.2021 № 03-04-05/50222.

В документе отмечено, что согласно п.1 статьи 217 НК не облагается НДФЛ оплата работодателем расходов, связанных со служебной командировкой, — в частности, фактически произведенные и документально подтвержденные расходы по найму жилого помещения.

Вместе с тем освобождаются от НДФЛ только фактически произведенные работником и документально подтвержденные расходы по найму жилого помещения.

Соответственно, суммы оплаты организацией стоимости проживания командированного работника в части превышения фактически произведенных расходов работника подлежат обложению НДФЛ.

При этом Минфин перенаправил в Минтруд и Ростуризм вопросы относительно направления госслужащих в служебные командировки и правомерности участия их в программе лояльности для держателей карт «Мир».