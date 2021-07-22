😲 Налоговики не дождались ответа на требование, шлют второе с возмущением. Хотя срок ответа еще не вышел

Налоговики прислали сначала одно требование, и, не дождавшись ответа (хотя срок еще не вышел), присылают второе. Где сообщают о неисполнении предыдущего требования. Что делать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование о том, что мы не ответили на требование. Первое требование (прислать больничные к РСВ за 1 квартал) поступило 15-го июля. Следующее — о том, что мы его не исполнили — сегодня, а датировано понедельником, 19-м.

В налоговой инспекторы меня убеждали, что такой формулировки быть в требовании не может, еле поверили. Исполнитель в отпуске. А-автоматизация? Теперь срок считаем не по датам отправки требования, а по датам их выписки?

Директор подозревает, что штраф впаяют. Я его утешаю, что даже если бы я в четверг ответила — все равно не успела бы».

В комментариях спросили, как требования получают:

«А как вы получаете требования?».

Автор на это пишет, что по ТКС:

«По ТКС (прямо в 1С)».

На это ответили, что значит можно сориентироваться по дате входящего документа. От нее срок ответа на первое требование считать:

«Значит у вас есть дата входящего документа, она зафиксирована и в соответствии с НК давайте ответ на это (первоначальное) требование».

Вот более обстоятельный комментарий с советом, как поступить:

«На первое требование ответьте как можно быстрее. А на второе требование пишите возражение (расписывайте всю „санта-барбару“): требование № от 02.07.2021г. получено по ТКС (дата). Ответ направлен (дата).

Прикладывайте все доки-скрины, подтверждающие дату получения первоначального требования. Что они по второму от вас хотят? Все, что они хотят — не правомерно.

Конечно, отсчет времени считается с даты поступления требования к вам и то у вас есть время на то чтобы его принять и еще что бы ответить на требование».

А кто-то пишет, что подобные проблемы с датами, по словам налоговиков, из-за недавних проблем с программой.

«К нам недавно вызов в ФНС пришёл 15 числа, сам документ от 1 июля, а явиться 12 июля, сказали, что поскольку были проблемы с программой на их стороне, такие вот ситуации возникли».

И еще одна подобная ситуация:

«И нам. Пришло 19.07 требование. Датировано 17.07 — явиться 18.07. Даже не знаю, что ответить...».

Еще рекомендуют акт технической экспертизы сделать:

«В таких случаях в СБИС мне порекомендовали сделать акт технической экспертизы о том, когда получен документ.

Написала письмо на требование в ИФНС, где указала, что документы направлены задним числом. У меня сделали приостановку счета 5 июля, а решение прислали 16 июля, при этом в Решении поставили дату, что вручили 5-го июля.

Посмотрю, что ответит ИФНС на моё письмо».

Кроме того, советуют писать жалобу в управление.