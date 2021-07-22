Ответ на требование налоговиков поможет избежать выездных проверок

Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений? Лучше ответить, да еще и приложить документы. Это помогает избежать выездных проверок.
О риск-ориентированном подходе налоговиков рассказал врио заместителя руководителя УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Максим Шахов:
«Настоятельно рекомендуем бизнесу не игнорировать поступающие от налоговых инспекций уведомления о наличии налоговых рисков, а представлять по ним пояснения и, желательно, с приложением подтверждающих документов. В ходе анализа поступивших документов инспекция может отложить или отменить выездную налоговую проверку, что позволит сократить временные и трудовые затраты сторон», — отметил Шахов.Налоговики выбирают компании для выездных компаний по риск-ориентированному подходу. В него включается 12 критериев, в том числе:
- налоговая нагрузка ниже среднего уровня по виду экономической деятельности;
- высокий удельный вес вычетов по НДС (более 89%);
- отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких периодов.
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