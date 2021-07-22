Ответ на требование налоговиков поможет избежать выездных проверок

Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений? Лучше ответить, да еще и приложить документы. Это помогает избежать выездных проверок.

О риск-ориентированном подходе налоговиков рассказал врио заместителя руководителя УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Максим Шахов:

«Настоятельно рекомендуем бизнесу не игнорировать поступающие от налоговых инспекций уведомления о наличии налоговых рисков, а представлять по ним пояснения и, желательно, с приложением подтверждающих документов. В ходе анализа поступивших документов инспекция может отложить или отменить выездную налоговую проверку, что позволит сократить временные и трудовые затраты сторон», — отметил Шахов.

Налоговики выбирают компании для выездных компаний по риск-ориентированному подходу . В него включается 12 критериев, в том числе:

налоговая нагрузка ниже среднего уровня по виду экономической деятельности;

ниже среднего уровня по виду экономической деятельности; высокий удельный вес вычетов по НДС (более 89%);

(более 89%); отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких периодов.

Если компания попала под один из этих критериев, то налоговики сначала запрашивают документы. Если ответа от налогоплательщика нет, то начинают проводиться контрольные мероприятия, которые могут привести к выездной проверке.

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