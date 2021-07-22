Роструд объяснил, как уволить разъездного работника за прогул

Сотрудника, у которого разъездной характер работы, тоже можно уволить за прогул. Хотя сделать это проблематично.

Роструд в письме от 24.06.2021 № ПГ/16935-6-1 разъяснил, как правильно уволить такого сотрудника за прогул.

В трудовом договоре с работником надо указать, что у него разъездной характер работы. Также надо указать место работы.

Если сотрудник ездит на встречи в пределах одного города, указываем сам город. При условии, что он может быть направлен и в другие города — территорию, на которой работник должен выполнять свои трудовые обязанности.

Кроме этого работодателю надо:

строго вести учет рабочего времени;

оформлять указания о поездке или встрече только в письменном виде;

обосновывать каждую поездку или встречу;

установить обязанность работнику приезжать в офис в определенные дни и часы.

Если сотрудник не будет соблюдать поручения, то есть не приезжать в офис или на встречу, то его можно будет привлечь к дисциплинарному наказанию, в том числе и уволить.

Подписывайтесь на канал «Бухучет и налоги».