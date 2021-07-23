Бухгалтеры делятся лайфхаками по расчету компенсации удаленщикам

Бурная дискуссия развернулась на нашем форуме вокруг темы компенсаций удаленным сотрудникам.

Во-первых, коллеги разошлись во мнениях относительно того, обязательна ли компенсация или можно игнорировать эту норму.

Во-вторых, если платить компенсацию, то по инициативе работодателя или исключительно по просьбе работника?

В-третьих, как вычислить размер этой самой компенсации — брать «с потолка» или производить какие-то экономические расчеты?

В-четвертых, коллеги обсуждают, какие документы требовать с сотрудников в подтверждение расходов, которые работодатель должен компенсировать. Ведь само понятие «компенсации» предполагает, что имеет место возмещение понесенных расходов, а не просто доплата.

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Участники обсуждения отмечают, что норма ст. 316.6 ТК о компенсациях дистанционным работникам за электричество, эксплуатацию оргтехники и т.д. является, то есть отменить ее в трудовом договоре нельзя.

Спасает пока то, что нет пока ни трудовых споров и ГИТ не проверяет активно это, но всё еще впереди, т.к. постоянно пишут и говорят об этом, — пишут клерки

Кто-то пишет, что на нет и суда нет. Мол, если не прописывать в ЛНА никаких компенсаций, то и

Однако оппоненты возражают: по ТК выходит, что платить надо в любом случае, иначе работодателя накажут.

Если характер работы или выполняемая трудовая функция предполагает использование личного имущества работника, то у работодателя возникает обязанность, и отсутствие локального акта или соглашения — его проблема, — пишут на форуме

Отметим, что Роструд однозначно заявляет : компенсация дистанционщикам. Кстати, люди уже начали жаловаться — на портале Роструда встречаются вопросы возмущенных работников, которых отправили на удаленку, где они тратят свое электричество, используют свой комп, но работодатель ничего за это не доплачивает.

Напомним, по мнению Минфина, компенсации за использование личного оборудования не облагаются НДФЛ и страховыми взносами, если условие о такой компенсации прописано в трудовом или коллективном договоре или ЛНА (письмо от 31.03.2021 № 03-03-06/1/23415).

Более того, ФНС заявляет, что в целях освобождения от НДФЛ и страховых взносов данной компенсации, а также в целях включения ее в расходы по налогу на прибыль необходимы документы, подтверждающие фактическое использование принадлежащего работнику или арендованного им имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на эти цели и суммы произведенных в этой связи расходов (письмо № СД-4-11/1705@ от 12.02.2021).

Методика расчета сумм компенсаций расходов дистанционных работников, а также перечень возмещаемых расходов с указанием документов, их подтверждающих, утверждаются организацией самостоятельно локальным нормативным актом.

На форуме клерки предлагают такой способ расчета компенсации за ноутбук:

Берем стоимость ноутбука, определяем срок полезного использования, высчитываем ежемесячную амортизацию, затем локальным актом определяем, что, например, 60 % времени в месяц сотрудник будет работать. И возмещаем ему 60 % месячной амортизации. Только вот документы на приобретение ноута должны быть, чтобы подтвердить его первоначальную стоимость

А вот так предлагают высчитывать

Берем договор с провайдером, где есть тариф за месяц, далее выделаем часы и пропорционально берем. Договор можно распечатать — их публикуют.

Кстати, как отмечают наши читатели, вырисовывается еще одна проблема — как доказать, что сотрудник живет и работает в конкретном помещении, куда проведен интернет и где тратится электричество. Хорошо, если он прописан в данной квартире или является ее собственником. А если он просто неофициально снимает это жилье, или это квартира его родственников?

Вот что пишут:

Короче, к подтверждающим документам еще ворох подтверждающих документов... Это очень похоже на «посади среди цветов сорок розовых кустов, и пока не подрастут — подметай дорожки тут». Очень плохо, что нормы не просто сырые, а оооочень сырые. Вот если бы разработчики изменений в ТК указали бы не КОМПЕНСАЦИЮ, а ДОПЛАТУ за удаленную работу, насколько было бы проще жить. Одно слово — а как портит нервы. И ведь практика по этому вопросу еще не сложилась, а готовить Положение об удаленной работе и заключать допники с сотрудниками нужно уже сейчас...

Кстати, некоторые считают, что компенсации удаленщикам — это вообще несправедливо по отношению к их коллегам, работающим в офисе:

Если говорить не по закону, а по совести — то не правильно, что тот, кто дома сидит получает больше на сумму компенсации по сравнению с тем, кто каждый день в офис приезжает (давайте тогда и им транспорт компенсировать. телефону, износ обуви, одежды и т.п. ) через пандемичный город, а потом вечером приезжает и без всяких компенсаций работает на таком же ноуте, звонит со своего телефона по работе и т.п.

Обсуждение этого вопроса идет в теме форума «Компенсация удаленщику».